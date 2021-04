“El Correo Gallego contribuíu á xeración dunha identidade común de Galicia por encima de intereses concretos ou visións localistas”

Antes de iniciar a súa intervención, e a preguntas da moderadora, José Manuel Rey, director de EL CORREO GALLEGO, afirmou estar "encantado de estar xa inmunizado contra o COVID. Os problemas que din que xeneran as vacinas, comigo non van".

Deseguido, e xa en relación co 40 aniversario da aprobación do Estatuto de Galicia, Rey Nóvoa lembrou o que foi a súa orixe: o texto aprobado polos galegos "con auténtico fervor patriótico" en 1936, que non recibiu o apoio das institucións. Sen embargo, suliñou, "foi fundamental" para chegar á aprobación final do actual estatuto. Tamén fixo referencia ao chamado "Parlamento do papel", coa aparición das primeiras firmas políticas nos medios. Todos, tanto medios como políticos, "tiveron que ir aprendendo sobre a marcha". O proceso en Galicia foi máis difícil que en Cataluña e en Euskadi, porque aquí había menos tradición reivindicativa.

No seu repaso por estes 40 anos, o director de EL CORREO GALLEGO destacou a multitudinaria manifestación do 4 de decembro de 1977 cando "os galegos, fartos, saíron á rua para demandar o Estatuto de Autonomía. Había unha sensación de agravio. Chegouse a poñer en boca de Fraga que os recortes que se daban en Galicia debíanse a que aquí non había metralletas". O lento proceso cara a aprobación do Estatuto de Autonomía continuou. Cando saíron adiante no 80 os "pactos do Hostal", "a reivindicación perdera parte do seu impacto social. Sen embargo, o importante é que se dera o primeiro paso das célebres mil millas".

A prensa daquela tivo que afrontar "a doble responsabilidade de adecuarse ás novas tecnoloxías, e á reconversión mental aos novos tempos políticos. O camiño percorreuse con evidentes riscos. Foron da man políticos e xornalistas, camiñanado xuntos para favorecer o clima de construción por ambas partes". Sobre o papel xogado por EL CORREO GALLEGO, lembrou que "alentou desde o primeiro momento a cesión de parte do Pazo de Raxoi para as novas institucións. Tamén defendeu a morte a capitalidade de Santiago, e reivindicou para o futuro Parlamento os mellores edificios da cidade".

Foi a partir daquela, apuntou, cando no xornal "a información que se xeraba en Santiago comezaba a ter un matiz máis galego que localista". EL CORREO GALLEGO "fixo posible a xeración dunha identidade común de Galicia por encima de intereses concretos ou visións localistas. De feito, un dos nosos lemas é "para saber que pasa en Galicia". En 40 anos pasamos a ser paladíns do autogoberno". Rey Nóvoa rematou a súa intervención cun desexo: "Ogalla que os soños de hoxe se convirtan en realidade tanxible".