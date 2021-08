El dinero marca el fin de curso político

··· Caballero volvió a sacar pecho por las últimas noticias en materia de peajes, inversiones e infraestructuras en Galicia. Puso en valor la entrada en vigor de las bonificaciones de la AP-9, los compromisos de inversión en la rehabilitación del patrimonio, o la garantía de que el AVE esté en funcionamiento en 2021. Por eso, reclamó a Feijóo que deje de hacer “marquetin” y que aplique descuentos en las autopistas autonómicas, y censuró que “mentiu, enganou e fixo política de confrontación” cuando decía en diciembre que el AVE no estaría operativo este año. “É hora de que Feijóo se disculpe pola paralización dos investimentos durante os gobernos de Rajoy. Estamos desfacendo as mentiras do PP de forma continuada”, zanjó.