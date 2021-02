El furtivo del torpedo acuático actuaba apoyado por su mujer

El reconocido constructor de Gondomar, que tiene como hobby particular el furtivismo, “ha sido sorprendido en varias ocasiones auxiliado por su cónyuge, extrayendo marisco de diferentes puntos de la geografía gallega”. Así lo evidencian las diligencias que presentó el Equipo de Resposta Policial (Erpol) durante el pasado viernes, 5 de febrero, con relación al mediático caso que saltó a la prensa en octubre de 2020, cuando al encartado se le decomisó otro torpedo subacuático (pues ya le habían requisado uno el año anterior) entre diversos materiales.

Este individuo, que manipulaba su equipación para pasar desapercibido y así evadir la acción de la justicia, cambió el color original de su botella de buceo (con capacidad para 15 litros de oxígeno) pasándola de blanco a negro. Primero la pintó y posteriormente, a causa del desgaste que producía en el tunning la erosión del agua, terminó precintándola.

De dicho tono también tiñó el aerodeslizador marino que utilizaba, originalmente amarillo. Junto a esos elementos, se le requisaron unas “raspetas” de aluminio que fabricó para extraer las piñas de percebes debajo del mar, según destaca desde Erpol, unidad del CNP adscrita a la Xunta de Galicia.

El artífice, G.R.G., que ya había sido sorprendido en ocasiones, transportando el marisco sin ningún tipo de autorización, fue visto además extrayendo o transportando mercancía con documentación que, una vez inspeccionada y cotejada con los libros oficiales de sus correspondientes proveedores, no podía acreditar o justificar el origen y trazabilidad del producto marítimo.

Esto, conforme las diligencias del Equipo de Resposta Policial, llevó a la conclusión de que “se vale de algún trato o amaño con una determinada empresa para la obtención de facturas y pegatinas comerciales las cuales presenta in-situ en la intervención o a posteriori en alegaciones a fin de justificar con apariencia legal la posesión de su producto”.

Y es que, para desarrollar esta actividad furtiva, el individuo se aprovechaba del “vacío legal” en cuanto a la presentación de estos documentos, pues la normativa le permite entregarlas hasta con 10 días de retraso: una “argucia” que uso a su favor, tal como indican las autoridades.

Asimismo, “ha sido sorprendido en varias ocasiones auxiliado por su cónyuge, extrayendo marisco de diferentes puntos de la geografía gallega sin ningún tipo de permiso y/o autorización para ello”, añade el Erpol en el documento sobre el caso.

Todo ello, señalan, sin importarle las horas, los días (autorizados para esa labor o no), las zonas (si se encontraban vedadas o directamente prohibidas), los cupos (respetando la cantidad de kilogramos por mariscador para preservar el animal y los intereses de su profesión), ni las artes legalmente establecidas.

LA ÚLTIMA OPERACIÓN. En la pasada intervención, el constructor de Gondomar fue descubierto por los Guardapescas de la Cofradía, además testigo que estaba por la zona, quienes observaron como este furtivo salía del agua con el equipo de buceo autónomo, un torpedo subacuático y un saco de red con unos 25 kilogramos de percebe.

El hombre, que antes de percatarse se aproximó a su coche para dejar el material submarino, mientras vigilaba por si aparecían los vigilantes de la Cofradía o las fuerzas del orden. Entonces fue sorprendido por Guardapescas, quienes le requirieron el permiso de extracción, pero el intervenido escapó corriendo del lugar, introduciéndose de nuevo en el mar con la pesca.

Pasadas unas horas, finalmente fue localizado cuando se dirigía otra vez hacía el vehículo, vistiendo ropa seca y sin el percebe. Allí fue parado antes de que pudiese abandonar el emplazamiento.

Los hechos, que sucedieron el pasado 12 de octubre de 2020, se llevaron a cabo en la costa del litoral coruñés (en Muxía) por parte de quién resultó ser ya “un viejo conocido de este grupo” que extraía “ilícitamente un molusco de alta cotización en el mercado”.

Este individuo que carecía de permiso de explotación o recolección, estaba empleando para ello un material de “buceo autónomo sin la preceptiva boya de señalización, práctica que esta expresamente prohibida para esta actividad”, recoge el Erpol en sus diligencias. Igualmente, este estaba realizando la acción en un día festivo y por lo tanto declarado inhábil para efectuar “el marisqueo”. Así las cosas, la zona en la cual transcurrió esa actuación no estaba entonces abierta.

En este contexto, las autoridades confiscaron un propulsor submarino que le permitía “desplazarse largas distancias bajo superficie sin ser visto y transportar grandes cantidades de molusco sin gran esfuerzo”. Mediante esta dotación, según el Erpol, evitaba “ser visto” y reducía en gran medida “las posibilidades de ser interceptado” por los miembros de vigilancia y seguridad.

GRAvAMEN PARA LA COFRADÍA. Durante el pasado 14 de enero, el secretario de la Cofradía de Pescadores de Muxía puso de manifiesto, en relación a esos hechos, el gravamen que “supone para los intereses de la misma y sus socios por la acción furtiva que sufre el litoral”.

Dicho perjuicio ha obligado a “reducir el número de permisos de explotación”. También a “bajar el importe en la oferta y la demanda del género subastado”, así como tener que disponer de varias licencias para “cubrir un sueldo digno”.

Sin embargo, el daño económico no es el único, ya que además esta actividad repercute negativamente a la repoblación del percebe, provocando que las larvas que viajan por el medio marino no puedan fijarse nunca a las superficies rocosas de la costa (si no existen otros seres de esta especie en su fase adulta). Eso, finalmente, supondría el término de la explotación de percebe en la zona.