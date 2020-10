El metal de Galicia elige el bando del aluminio autóctono

La cúpula de Asime se reunió este lunes con el comité de empresa de Alcoa en A Mariña para conocer de cerca su situación ante el ERE presentado por la empresa y su negativa para transmitir la planta de cara a continuar con su actividad. Durante el encuentro, los representantes de los trabajadores les informaron sobre la situación de los 524 trabajadores que, tras las conversaciones frustradas para vender la planta al grupo Liberty, se enfrentan a un expediente de regulación de empleo aunque, tal y como destaca Asime “el impacto sería mucho mayor que el de los trabajadores directos, ya que estamos hablando de más de 1.200 empleos indirectos y relacionados con otras industrias auxiliares del sector del metal representadas en Asime como son la construcción y estructuras metálicas, la automoción o el naval”.

En la reunión han participado por parte de la directiva de Asime: Justo Sierra, Presidente y Enrique Mallón, Secretario General; y por parte de empresas asociadas de Asime, Eduardo Rega, de la empresa Hermanos Rega, y Alberto Vizoso de la empresa Ángel Vizoso. Por el comité estaban, entre otros, su presidente, José Antonio Zan, y su antecesor en este cargo, Xosé Paleo.

Enrique Mallón declaró que “debe impulsarse la venta o transmisión de la planta a los candidatos que apuesten por continuar la actividad incluso dándole mayor dimensión. No se puede admitir que no se negocie hasta llegar a esa solución. De lo contrario, si no queda más remedio, será necesaria la intervención temporal de la planta”. Según el secretario xeral de Asime, “perderla supondría un golpe tremendo que nos afecta de manera directa en el sector del metal, no solo en lo referente al aluminio, sino también a áreas como la extrusión, carpintería metálica y otras actividades de gran relevancia para Galicia”.

Justo Sierra apuntó que “pedimos que se continúe la buena colaboración que ha habido en los últimos meses entre el Gobierno estatal y autonómico”. El líder del sector metalúrgico gallego apuntó además que “sabemos que se trata de una situación extremadamente compleja, pero deben estudiarse todas las posibilidades priorizando la venta o transmisión, y si la única vía posible acabase por ser la intervención temporal de la planta, entonces debe procederse con esa medida a modo de puente hasta que se consiga una salida de forma que se pueda asegurar el empleo y la capacidad productiva de una industria que es estratégica no solo en la comarca de A Mariña, sino para todo el tejido industrial gallego”, concluyó Justo Sierra, Presidente de Asime.

Asime insiste en que no cederán ante este desmantelamiento industrial y que todo el sector del metal, que representa el 20% del PIB de Galicia, continuará reclamando con contundencia una salida para la planta de San Cibrao.