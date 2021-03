El PP pide el traspaso de gestión del dominio marítimo terrestre

Santiago. El traspaso a Galicia de las competencias para la gestión del dominio público marítimo terrestre será la petición que hará el Grupo Popular al Gobierno de España en el pleno de la próxima semana, “unha cuestión que xa se ten formulado noutras ocasións desde a comunidade galega”, según señaló ayer el portavoz popular, Pedro Puy.

El diputado del PPdeG recordó que Galicia cuenta con más de 2.000 kilómetros de costa, siendo la comunidad con más territorio litoral. “Deste xeito, reclámase esta xestión do domino público marítimo terrestre porque se trata dun territorio que ten unha especial vinculación con materias que son actualmente competencia autonómica, como a regulación urbanística, a construción de portos ou o control de vertidos na costa”, señaló Puy.

“O obxectivo é acadar unha mellor prestación do servizo público, facéndoo a través dunha xestión de proximidade e cun coñecemento máis detallado da realidade costeira galega, referendada coa aprobación do Plan de Ordenación do Litoral”, indicó.

Por otra parte, en la sesión plenaria comparecerá la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para dar cuenta del impacto que en materia pesquera puede tener el reciente acuerdo de salida de la Unión Europea de parte del Reino Unido, así como de las actuacións que se van desarrollar en el futuro en la defensa de Galicia en cuestión de política pesquera. PEDRO LEMOS