El PPdeG aprueba en solitario el techo de gasto de 11.571 millones

El Gobierno autonómico de Galicia consiguió sacar adelante el techo de gasto para 2022. Lo hizo únicamente con los votos a favor del PPdeG, mientras que la oposición votó en contra al considerar que, en este momento, no se puede apoyar una senda de gasto pública menor que la del año pasado. Serán 11.571 millones de euros, la primera piedra sobre la que construir los presupuestos del próximo curso.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacó que se haya presentado “en tempo e forma”, lo que debería permitir tener en vigor los presupuestos de 2022 a principios de enero. Los presupuestos “son a principal ferramenta para poder superar a pandemia e seguir reactivando a economía”. “Queremos ser dilixentes”, proclamó.

Se trata de un techo de gasto “excepcional”, que “aínda que en menor contía” que el pasado año, permitirá seguir contando con recursos extraordinarios con tres prioridades: “superar a pandemia en termos sanitarios, recuperar a actividade económica e o emprego, e garantir a protección ás familias e sectores económicos”.

Este debate, celebrado en un pleno extraordinario, se produjo, según Valeriano Martínez, “nun contexto moito máis positivo que o ano anterior”, y se mostró optimista de cara al futuro.

Así, detalló que “a previsión é que Galicia manterá un forte crecemento económico, trala caída abrupta de 2020, menor que a media española, pero que afectou de forma moi importante a familias e empresas”.

Martínez consideró que las previsiones para 2022 son “realistas e prudentes”, que “apuntan a unha senda de crecemento sostido, baseado no avance da demanda interna e externa”. Apuntó que Galicia “crecerá un 5,5% este ano e un 6% o seguinte”, una “evolución positiva que permitirá alcanzar a mediados de 2022 o nivel de riqueza precovid, dous trimestres antes que a media española”.

Como consecuencia de un aumento de la inversión, pública y privada, y de una demanda externa positiva, vaticinó una buena evolución del empleo: el 4,4% en 2021 y el 3,6% en 2022), con una tasa media de paro prevista del 12,7% este año y del 12,% el que viene.

Entre otras magnitudes, refiriéndose al déficit público, explicó que se mantendrá la tasa de referencia marcada por el gobierno, de un 0,6%, unos 415 millones de euros.

En el techo de gasto se incluyen los 211 millones de euros de la mensualidad del IVA de 2019, tras la sentencia favorable a Galicia por parte del Tribunal Supremo. “De non ser por esta cantidade, o teito de gasto baixaría”, indicó, al tiempo que criticó la postura de la oposición gallega en esta reivindicación.

Para Valeriano Martínez, este techo de gasto “prudente e rigoroso” deja a la Xunta “en disposición de elaborar os orzamentos, unhas contas para impulsar a reactivación da actividade económica, do emprego, baseados no crecemento sostible e cohesionado, afondando na innovación e no coñecemento” para “recuperar a economía e reforzar o benestar”.

La propuesta de la Xunta solamente contó con los 42 votos a favor del PPdeG. El portavoz parlamentario de los conservadores, Pedro Puy, manifestó que “os orzamentos serán expansivos, non só polo gasto, tamén polos ingresos”, y señaló que mantendrán las rebajas fiscales que “van permitir ter capital e liquidez para investir e saír da crise”. “O aforro persoal non está sacando da crise, vía consumo, que pronto terá que traducirse en investimento”, apostilló.

Pedro Puy defendió la propuesta de Martínez de las críticas de la oposición, de “argumentos propios de Peter Pan”. En referencia al uso de los 211 millones del IVA, le recordó a Ana Pontón que ya se habían gastado, con cargo a endeudamiento. Y a Gonzalo Caballero, en respuesta al nivel de endeudamiento, le replicó que “o teito de gasto vai polo libro que marca o Goberno de España”.

INSUFICIENTES. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, indicó que “non valen as receitas que representan volver a vella normalidade”, en un contexto de crisis económica, sanitaria y ambiental, y que “hai que desenvolver un novo modelo económico que ten que poñer a Galicia a producir, crear emprego de calidade e enfrontar a emerxencia ambiental”.

Pontón lamentó que, tras ver la “declaración de intencións” que supone el techo de caso de cara a la elaboración de los presupuestos, se opte “polos recortes cando se necesita expansión, e reducir gasto e investimento cando máis se necesita”.

Para el Bloque es”un motivo de preocupación”. “No medio dunha crise sen precedentes, o Goberno de Feijóo ten previsto invertir menos. É unha especie de kamikaze que recorta o investimento cando tocaría facer políticas expansivas”, afirmó.

Este techo de gasto, que “sen maquillaxe” es todavía menor, supone el “inicio duns orzamentos rutineiros que traerán vellas receitas fracasadas”, y que “non van axudar á recuperación, nin á capacidade produtiva, nin sentar as bases dun novo modelo económico”.

Pontón insistió en la necesidad de destinar los 200 millones del IVA al refuerzo de la Primaria, y reclamó al presidente, de nuevo, “que abandone o argumentario de Génova e exerza como presidente de Galicia”, impulsando una comisión bilateral con el estado, para defender los intereses de la comunidad.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, aplaudió la labor del Gobierno central con políticas de gasto público que “mudan radicalmente as de axuste da dereita”.

Caballero instó a la Xunta a que “non teñan medo ás políticas expansivas. Asuman que os orzamentos son fundamentais para reactivar. Teñen que ser os do crecemento, os do emprego, os da igualdade e cohesión social, os da modernización”.

Cargó contra el “ADN dos recortes, axustes e austericidio” de los populares. “O PP non ten nin vontade, nin eficiencia, nin eficacia para xestionar os fondos. Nunca o souberon facer. Aplicaron recortes e non saben que facer cos maiores orzamentos para dar crecemento e xerar emprego. Volven perder unha oportunidade para reactivar Galicia e darlle futuro aos galegos”. Caballero añadió que “están ausentes” y que “os galegos saben que a Xunta os deixou orfos”.