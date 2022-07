El presidente de la Xunta pide al Gobierno que movilice ayudas para los afectados por los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, planteó el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en La Moncloa, varias demandas de distintos ámbitos, con la reivindicación de mejoras para la sanidad y la gestión de los fondos Next Generation entre sus prioridades. En concreto, Rueda reivindicará una convocatoria extraordinaria MIR y que se tramite la creación de la especialidad de urgencias para favorecer que mejore la situación en el ámbito sanitario, especialmente en la Atención Primaria, donde hay dificultades para cubrir las carencias de personal. Y una vez recibida la carta de la vicepresidenta Nadia Calviño pidiendo propuestas a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas para elaborar la adenda al Plan de Recuperación, también pretende profundizar en la gestión de los Next Generation. Pero Rueda ha incidido en que no le parece “normal” estar hablando de la segunda parte de los fondos, cuando “de la primera aún está el 80% de convocar”. Por ello, insistirá en la “cogobernanza” y también en demandar una fecha concreta para la recepción de los trenes Avril, con el fin de extender el AVE al resto de ciudades gallegas. La demanda de las competencias del litoral también estará sobre la mesa.

Más allá, Rueda ha asumido otras propuestas que le han enviado sus rivales políticos, como es el caso de la que planteó el BNG relativa a la declaración de zona catastrófica por la ola de incendios que tuvo lugar en días pasados en una situación climática “excepcional” marcada por las temperaturas extremas y las tormentas.

Precisamente Alfonso Rueda, ha pedido a Pedro Sánchez, que movilice cuanto antes ayudas por los incendios que han asolado este territorio en las últimas fechas. Al tiempo, ha cargado contra las “declaraciones desafortunadas” de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la intervención de la UME, aunque no se ha dado por aludido cuando hablan de comunidades “que no han hecho los deberes”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con Sánchez en el Palacio de La Moncloa, Rueda ha precisado que “no quiere marcar la fórmula jurídica” a Sánchez para acometer estas ayudas, aunque sí que ve conveniente y necesario que se declare Zona Catastrófica para poder agilizar las ayudas.

Sobre la petición que ha realizado su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de convocar una Conferencia de Presidentes para abordar la situación de los incendios, Rueda admite que le parece “bien” que se hable de este asunto que “preocupa muchísimo a la ciudadanía”.

Sin embargo, cree que “hay temas mucho más urgentes” para convocar una Conferencia de Presidentes, “sin negar la importancia de los incendios”.

Asimismo, el presidente de la Xunta de Galicia ha criticado en su intervención inicial las declaraciones de la ministra de Defensa, en las que carga contra las comunidades autónomas que “no han hecho los deberes” y luego piden ayuda a la UME.

“He pedido a Sánchez que intentemos alejar al debate político de un tema tan serio como es el tema de los incendios, le transmitido que las declaraciones de la ministra de Defensa son desafortunadas”, ha dicho Rueda.

En este contexto, ha defendido que cuando llega la UME a un territorio “ya se ha realizado un trabajo previo durante meses” y, precisamente, se recurre a esta unidad de emergencias porque “se necesita”. En cualquier, al ser preguntado por si él se ha dado por aludido ante estas declaraciones de la ministra, Rueda ha señalado que no, pero que “hay incendios en todas las comunidades autónomas”.

“Me molesta esta declaración, es innecesaria, cuando se piden medios es porque se necesitan y la UME es un recurso de todos los españoles y ese tipo de declaraciones están fuera de lugar”, ha sentenciado el presidente de la Xunta.