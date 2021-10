El PSdeG dice ser la alternativa frente a un gobierno al que ven desnortado

El portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero, ve al gobierno autonómico “falto de rumbo”, por lo que pretende utilizar el debate del Estado de la Autonomía como escenario para configurarse como “alternativa” al PP.

Caballero declaró que “despois de estar vivindo a crise sanitaria, económica e social de maior gravidade, é tempo de falar de Galicia e marcar as pautas para a reactivación”. “O PSdeG ten un proxecto alternativo de goberno, que descansa na defensa do estado de benestar, na xeración de emprego de calidade e na defensa dunha modernización da economía”, señaló, en un momento en el que hay que afrontar “a dobre transición económica e dixital”.

El líder progresista quiere “amosar que a reactivación é unha prioridade, para que Galicia non quede atrás”. Esto solo se puede lograr con “xeración de emprego de calidade, fortalecer os servizos públicos en sanidade, políticas sociais e educación”.

Para el economista es trascendental “non perder oportunidades”. “Hai que facer os deberes se queremos recuperar o país e darlle aos galegos unha vida digna e posibilidades de futuro na nosa terra”, explicó.

Caballero ve al gobierno de la Xunta “desbordado, que carece de estratexia e de modelo, que non é quen de darlle aos galegos as respostas aos problemas que teñen no día a día”.

Frente a esto, quiere posicionar a su partido con “un enfoque de alternativa nítida ás políticas de recortes, de falta de política industrial e económica e falla de rumbo do PP”. Se trata de “un proxecto alternativo para Galicia, dando propostas e respostas alí onde o PP suspendeu, e coa man tendida para axudar a enderezar” la situación.

Para el secretario xeral de los socialistas gallegos hay que “defender os servicios públicos”, sobre todo de una sanidad que “sofre saturación e deterioro”. También apuestan por “un novo modelo de residencias” y un impulso a la educación.

Tienen como objetivo que los jóvenes puedan disponer de oportunidades laborales en la comunidad, que puedan “desenvolver as súas competencias” sin necesidad de emigrar, y que puedan acceder “a unha vivenda en condicións”. En definitiva, “poñer o foco de atención na Galicia do futuro”, apuntó.

Volvió a denunciar que “o goberno da dereita está superado” en estas cuestiones, y que la consecuencia es que “a cidadanía se sinte orfa ante o desastre e inacción das políticas do PP”. “Imos amosar como se poden facer políticas para defender o público e loitar contra a desigualdade”, avanzó.

En este “novo tempo” no quiere que Galicia se siga dejando llevar por la “inercia”, porque significará “perder unha oportunidade e suspender”. Quiere saber qué se va a hacer con los fondos europeos, denunciando que siguen sin tener información de qué proyectos va a priorizar la Xunta.

“Para que Galicia teña reactivación hai que xerar emprego, defender o público e aproveitar os fondos europeos”, apostilló, y dijo que la comunidad “retrocede” con los gobiernos de Feijóo que tienen el “déficit” de que provocan la pérdida de población ocupada.

RODILLO. Gonzalo Caballero aseveró que tuvieron “a man tendida nos peores momentos” y declaró que no cuestionaron las medidas que se fueron adoptando, pero lamentó que “o PP preferiu aferrarse ao seu rodillo” con políticas que “non xeraron emprego de calidade e están recortando os servizos públicos”.

Declaró que están “dispostos a tender a man para corrixir as eivas que o goberno do PP non é capaz de corrixir por si só”. Seguirán haciendo una “oposición responsable e contundente na defensa dos servizos públicos, da igualdade e dunha política económica de modernización.