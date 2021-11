El rector adelanta a febrero las elecciones en la USC para facilitar el presupuesto

Despejadas las dudas acerca de la fecha de las elecciones a rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y a la espera únicamente de concretar el día exacto, lo que sí se sabe es que se celebrarán en la última semana de febrero.

Ahora queda la incógnita de si se presentará a la reelección en solitario el actual rector, Antonio López, o tendrá que enfrentarse a algún otro candidato. Lo cierto es que al preguntar sobre el tema a miembros de la institución académica de diferentes sectores y áreas, muchos de ellos hablan del rumor de que habría otro catedrático que al menos en algún momento pensó en ser el contrincante de Antonio López.

Se trata de Luis Miguel Varela Cabo, que fue decano de la Facultade de Física entre 2010 y 2018 y pertenece al Departamento de Física de Partículas del Área de Física de la Materia Condensada. Al preguntarle desde EL CORREO GALLEGO, Varela Cabo aseguró que sí, que existía ese rumor, pero que “no estoy en condiciones ni de confirmalo ni de desmentirlo. Es una decisión colectiva que tendremos que adoptar en grupo”. Se puede deducir que se lo está pensando y que esperará a saber los plazos de presentación de candidaturas para tomar la decisión final.

Lo cierto es que los rumores que lo situaban a él hace meses como posible aspirante a rector también aseguran que es una opción desactivada y sin posibilidades de hacerle frente a Antonio López.

El catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto manifestó no saber nada de otras candidaturas porque “a verdade é que este reitor ten moito apoio”. El también candidato en 2010 considera que, aprobado el Plan de Financiación y con una “política de investigación como nunca se fixo na USC”, López es un candidato sólido. Frente a algunas críticas sobre su gestión durante la pandemia, volvió a apoyarlo, sobre todo viendo cómo lo hicieron otras universidades españolas y extranjeras.



febrero Volviendo a la fecha de los comicios, este lunes se reunirá la comisión electoral y, previsiblemente, ese día o el siguiente el rector hará público el día, pero de cualquier manera se celebrará la última semana de febrero, entre el 21 y el 25.

La razón de este adelanto de dos meses –la votación en la que el rector se erigió como ganador fue el 23 de abril de 2018– no es otra que facilitar que el nuevo equipo de gobierno, sea el de Antonio López o el de otro posible candidato, pueda elaborar sus propios presupuestos con tiempo suficiente y no tener que trabajar en 2023 con ellos prorrogados del año anterior.

Y es que los plazos no permiten otra cosa si las elecciones se celebran en abril, porque una vez que las clases rematan, el 13 de mayo, no se puede convocar Claustro ni renovar la representación en el Consello de Goberno hasta el curso siguiente porque el período no lectivo no es hábil para estos menesteres. Con lo cual tendría que hacerse ya en noviembre y la universidad quedaría medio paralizada algo más de un curso.

Así, al convocar las elecciones para febrero en vez de abril, queda tiempo después –dos meses, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo– para conformar el Claustro y llevar a este organismo las líneas generales del presupuesto, lo que permitiría tener unas Cuentas elaboradas en mayo o junio, como ocurrió en el curso actual.

Pero además del adelanto en la fecha de votación, también se hace necesario un anticipo en la convocatoria, porque tampoco computan como plazos a efectos electorales desde mediados de diciembre hasta el 4 de febrero. Esa es la razón por la que esta próxima semana se hará pública la decisión, para empezar con los trámites antes del parón de las vacaciones y recuperar el calendario en el mes de febrero.