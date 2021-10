El riesgo de un crac energético pone al ralentí a la térmica de As Pontes

Calienta, que sales. La actual coyuntura, con la luz a un coste récord, junto a la crisis motivada por los altos precios del gas y el riesgo de problemas de suministro el próximo invierno ha provocado que las térmicas de carbón retornen a la vida. De hecho, ante los riesgos que podría provocar esta coyuntura para garantizar el suministro energético, el Gobierno parece ver ahora con buenos ojos aprovechar su capacidad hasta la fecha de su cierre.

Es lo que le ocurre a la térmica de Endesa en As Pontes, que si atendemos a los sindicatos consultados por Europa Press, ha adquirido de nuevo carbón para poder utilizarlo en la central para hacer frente a posibles necesidades energéticas invernales. Estarían entre las 60.000 y las doscientas mil las toneladas de mineral energético.

Precisaron que la adquisición se cerró el pasado 30 de septiembre y que el mineral tiene previsto llegar al puerto exterior de Ferrol, donde la empresa tiene una terminal de descarga, en el mes de noviembre, para posteriormente ser transportado por carretera hasta las instalaciones próximas a la central térmica.

Endesa no confirmó oficialmente esta compra, se ha limitado a indicar que “está analizando diversas opciones para atender los requerimientos del operador del sistema en caso de un invierno extremadamente crudo o de alteraciones en el mercado internacional del gas”.

Fuentes vinculadas a la planta señalaban que la instalación, de la que la compañía solicitó el 27 de diciembre de 2019 el cierre, está preparada para generar electricidad en cuanto se le dé la orden, algo que ya ocurrió el pasado mes de enero para atender las necesidades energéticas provocadas en el país por la tormenta ‘Filomena’, y, de nuevo, el pasado verano, en julio, por un incremento de la demanda debido al calor.

La central de As Pontes sigue operativa y a disposición del Ministerio de Transición Ecológica y del operador del sistema (Red Eléctrica) en tanto la compañía no reciba la confirmación administrativa de su cierre, algo que no prevé hasta finales de este año o principios del próximo. Gobierno y empresas pusieron fecha de caducidad a esta tecnología en España por ser un combustible fósil que emite CO2, y el objetivo del Plan de Energía y Clima es sustituirla por fuentes renovables.