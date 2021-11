El SLG urge a la Xunta ayudas inmediatas para frenar la crisis del sector lácteo

Lugo / E.press La secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, urge a la Xunta de Galicia que saque una línea de ayudas “inmediatas” para frenar la crisis del sector lácteo y de los ganaderos gallegos.

Vilalba asegura que “tiene que haber actuaciones inmediatas” y pone el ejemplo de “otros territorios” como Cantabria, que “acaba de sacar una línea de ayudas para las granjas tanto de leche como de carne o el País Vasco, que ha sacado líneas de ayuda para sectores ganaderos”, explicó.

“Aquí en Galicia no hay movimientos, nos están explicando la Cuenta Láctea que no deja de ser una programación de gestión, que es una forma de entretenernos”, reprochó. “El sector está lanzando una llamada para que se actúe, existe bastante frustración porque no vemos respuestas a los problemas”, reiteró.

Isabel Vilalba también confirmó que se han remitido cartas “a las principales industrias recogedoras”, al tiempo que lamentó que “en cuanto a las empresas lácteas está todo muy bloqueado”.“Algunas nos dicen textualmente que tiene que haber subidas por la subida de costes pero en la práctica los contratos que llegan al campo siguen llegando con precios muy bajos”, señaló.

Vilalba se quejó de la respuesta de alguna de estas industrias, que “sorprende, aún cuando argumenta que en el tema de precios hay dificultades para abordarlo por la competencia”. “Es una perversión porque aquellas empresas que dicen esto han sido incluso condenadas por participar en el cártel de la leche”, recalcó.

Una de las empresas a la que se ha dirigido el Sindicato Labrego Galego ha sido a Lactalis que, frente a una subida de cuatro céntimos que se plantea por litro para el productor lácteo, la industria realiza un incremento de “medio céntimo”.