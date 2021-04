El TC frena la ley gallega de salud, mientras Feijóo apela al diálogo con La Moncloa

Mientras el presidente de la Xunta, Albero Núñez Feijóo, y el nuevo delegado del Gobierno, José Miñones, se reunían este martes para abordar, entre otros asuntos, la negociación sobre la lei de saúde de Galicia recurrida ante el Constitucional por el Ejecutivo central, el Alto Tribunal hacía público que admite a trámite el recurso presentado el 30 de marzo y que conlleva la suspensión cautelar de los artículos polémicos.

Así, en concreto, la decisión del TC deja en suspenso las medidas de control de las personas enfermas por coronavirus como el aislamiento en el domicilio o centro hospitalario o la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse.

Fuentes jurídicas informaron a Efe de que el pleno admitió el recurso del Gobierno del socialista Pedro Sánchez contra el artículo 5 de la ley sanitaria de la Xunta por unanimidad de sus miembros.

Ahora el Alto Tribunal, cuyo ponente en el caso será el conservador Andrés Ollero, dispone de cinco meses como plazo máximo para resolver el fondo del asunto, tiempo durante el cual, los apartados del artículo cinco quedan suspendidos cautelarmente.

El Gobierno central sostiene que las medidas contempladas por la norma gallega en el polémico artículo sólo se pueden regular por una ley orgánica, porque restringen derechos fundamentales, y por lo tanto debe ser dictada por el legislador estatal y no autonómico, como sucedió en este caso con el Parlamento de Galicia.

Desde que se anunció el recurso el presidente popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, defendió la necesidad de la ley para poder gestionar con garantías la pandemia, más teniendo en cuenta que el próximo 9 de mayo está previsto que finalice la declaración del Estado de alarma.

Ayer mismo, apenas unas horas antes de conocerse la decisión del Constitucional Núñez Feijóo seguía insistiendo en que el recurso presentado por el Gobierno constituye un “erro”, por lo que apeló de nuevo al diálogo para avanzar en una solución extrajudicial. “Entendemos que é un erro, desde o punto de vista sanitario e político, porque o lóxico é falar antes de denunciar e non falar coa denuncia xa interposta”, aseveró, apelando al diálogo para “avanzar nunha solución extraxudicial que devolva o vigor á lei para a xestión na comunidades”.

Feijóo mostró su esperanza de que en los próximo días, en el marco de la comisión bilateral entre la Administración autonómica y central, se concrete el contenido de lo que quiere La Moncloa para responderle desde Monte Pío y si es posible que se retire el recurso. De fructificar el diálogo, como el TC todavía cinco meses para pronunciarse, el Gobierno podría paralizar la acción del mismo.

Al margen de este asunto, pero siguiendo con la pandemia como telón de fondo, Feijóo planteó a José Miñones la necesidad de que se celebre una conferencia de presidentes para abordar el vacío jurídico tras el fin del estado de alarma. La cita servirá para “que o Goberno central e os presidentes autonómicos poidamos concretar que cuestións –como os peches perimetrais ou o toque de queda– se manterán vixentes ou non”, precisó, haciendo hincapié en la incertidumbre jurídica que se avecina.

Hora y media de cara a cara. La reunión, que se prolongó durante hora y media, sirvió para que Feijóo insistiese de forma reiterada en la necesidad de avanzar en un escenario “de diálogo e de acordo”; porque es más útil construir que criticar “e nunha época complexa da política española no seu conxunto nos gustaría que Galicia fose unha excepción. É máis interesante o debate que o combate”, consideró.

Mientras, Miñones también se pronunció en el mismo sentido. Así, remarcó su voluntad de ofrecer “a máxima colaboración” a la Xunta tanto en asuntos relativos a la pandemia como sobre la forma de afrontar la recuperación económica y la construcción de infraestructuras.

“No Goberno entendemos que é necesario manter a liña de colaboración”, subrayó, al tiempo que puso sobre la mesa la “cogobernanza” con las comunidades autónomas como queda claro en lo que sucede con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

“Colaboración, colaboración, colaboración son as palabras que me gustaría destacar, non só na pandemia senón no resto de asuntos sobre a mesa”, abundó Miñones.

El representante gubernamental destacó, por otro lado, el “escudo social” de las políticas del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez durante esta crisis y pidió a Nuñez Feijóo que Galicia “aproveite” la oportunidad que supondrán los fondos Next Generation de la Unión Europea.

“Iniciamos un novo camiño e temos un obxectivo común que permitirá impulsar Galicia. Con traballo conxunto será máis fácil”, concluyó José Miñones.