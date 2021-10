El terremoto de magnitud 4,4 en el Cantábrico pudo deberse a desplazamientos submarinos

Galicia es zona de terremotos y este viernes ha vuelto a quedar claro. Fuera de las habituales zonas de Triacastela, Becerreá o Laza, donde casi jornada tras jornada se registran sismos de pequeña magnitud, durante la pasada madrugada el temblor se produjo en medio del Mar Cantábrico. Y, aunque estaba a 50 o 60 km de la costa del municipio coruñés de Cariño, su magnitud, de 4,4, le bastó para despertar a media Galicia y asustar a la otra media.

Y es que a las 6.32 horas de la madrugada, este sismo de “magnitud moderada”, en palabras de la sismóloga de guardia del IGN, hizo temblar puertas y cristales de ventanas, pudiendo percibirse en la mayor parte de la comunidad. Porque, aunque se produjo en el mar, fue bastante “superficial”, con epicentro a “menos de diez kilómetros de la superficie marina”.

SE SABE POCO. Con todo, pese a que Laza o Triacastela siempre se llevan el protagonismo, “en esa zona del Cantábrico hace cuatro meses que se produce, al menos, un terremoto a la semana; de hecho, hace dos o tres días se produjo uno en el mismo sector”, destaca Carlos López, sismólogo de la Universidad de Oviedo especializado en el estudio de los terremotos al noroeste peninsular.

Pero, tal y como apunta, conocerlos y saber que se producen no deja de convertirlos en un auténtico misterio, pues “no tenemos muy claro su origen, si se debe a una fractura de la falla cantábrica o si bien se deben a otras fracturas más desconocidas que hay en el norte de Galicia”.

Entonces, ¿qué pudo haberlo desencadenado? Aunque “es imposible saberlo a ciencia cierta”, el epicentro se localizó “muy cerca de lo que se llama talud continental, una plataforma plana por la que puedes caminar por el fondo marino desde la playa en A Coruña hasta unos cincuenta o cien kilómetros mar adentro”. Llegado ese lugar, como apunta el profesor López, “hay una pendiente muy grande hacia el fondo marino, el talud, y ahí es donde se acaba la plataforma”.

El sismólogo se muestra convencido de que “con un terremoto tan grande seguramente haya podido producirse algún tipo de deslizamiento submarino, una cosa curiosa y que no suele suceder con frecuencia”. “Ahí las rocas se han tenido que desestabilizar”.

INTENSIDADES 4, 3 Y 2. Llegados a este punto, cabe establecer una clara diferenciación entre magnitud e intensidad: la primera es un número objetivo; la segunda está relacionada con cómo lo perciben las personas y los edificios. Así, aunque el sismo se dejó sentir en toda Galicia, en A Coruña alcanzó intensidad cuatro –suficiente para mover objetos–, mientras que hacia el sur bajó a tres y dos –lo bastante para notarlo–.

Una magnitud 4,4 es similar a la de los terremotos que se están produciendo en La Palma, como detalla el investigador, aunque, por supuesto, “su origen nada tiene que ver” con actividad volcánica.

RÉPLICAS. Horas después del suceso, hubo otros pequeños terremotos que se sintieron en las inmediaciones: réplicas. “Es normal que las haya, porque es un movimiento muy grande, y tiene que haber decenas, muchas que no se van a registrar, al estar en el mar y no haber estaciones sísmicas cerca, se van a perder”, dice el experto, que no deja de sorprenderse por el alcance de percepción del sismo.