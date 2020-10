El último golpe sobre Ferrolterra

Avanza hacia su tramo final este infausto 2020. Y todo el mundo mira de reojo hacia el año 2021. En el caso de Ferrolterra, sólo parece traer más incertidumbre económica. La comarca se forjó a base de metal, tanto en los astilleros como en otras pujantes empresas de la zona. Pero el naval se acerca a un ejercicio en blanco, con la finalización de los dos buques australianos y el retraso de las fragatas F-110 hasta al menos febrero de 2022. Endesa podría confirmar el cierre de As Pontes también en 2021, si las pruebas de biocombustibles no arrojan resultados satisfactorios. Y ahora ya se tambalea Siemens Gamesa en As Somozas. La única gran planta de palas para eólicos que queda en toda España sólo tiene carga de trabajo garantizada hasta finales de diciembre. Y sus 300 operarios (una plantilla superior a la térmica de Endesa) ya avisan con la posibilidad de una huelga indefinida.

En la última reunión con los trabajadores, el director general de la sección de palas en Siemens Gamesa confirmó que hasta el 20 de diciembre sólo hay pedidos para el modelo SG 114. Según el comité, “a planta das Somozas quedaría só así para un modelo que xa leva sete anos no mercado, que está en decadencia e quedará obsoleto”. Tras ese encuentro con Javier Trapiello, el presidente del comité vaticina que “o SG 114 botará un ou dous anos con moito optimismo, pero agora demándanse palas máis grandes e máis eficientes”. Ese tipo de producto de mayor tamaño es el que se está fabricando en la planta de la empresa en Vaos, Portugal.

“Xa no encontro do 9 de xullo desde a dirección nos avisaron que só habería traballo ata finais de decembro, esas datas confírmanse e aquí non haberá nin novas inversións nin novos produtos”, recalca el presidente del comité, Sergio López. Desde la empresa justificaron, según los representantes sindicales, que Portugal ya se ha modernizado para la expansión de Siemens Gamesa. Ante este panorama, los trabajadores consideran así que “o noso futuro está pasando polas mans das administracións públicas e dos políticos, para que adxudiquen megavatios a Siemens Gamesa porque no caso contrario quedaremos fóra de combate”.

A partir de ahora se estudiará la realización de protestas, tras las reuniones con alcaldes de la zona en los últimos días. “Non descartamos de medidas máis contundentes como paros ou mesmo unha folga indefinida”, indica Sergio López. Antes de la crisis económica de 2008, la planta de Gamesa en As Somozas empleaba a 700 personas. Además de las inversiones millonarias en esa planta de Portugal, Siemens-Gamesa también “estaría pensando en fabricar alí os seus modelos novos como o G-145, o G-155 e o G-170”. Para 2020, se había firmado un compromiso de ocupación hasta finales de año en As Somozas. Y la plantilla quiere lo mismo para 2021, pero de momento no hay resultado.

Los trabajadores han logrado el apoyo de los plenos de la comarca. Y el PPdeG, partido que ostenta el gobierno de la Xunta de Galicia, se ha comprometido a trabajar y colaborar activamente con Siemens Gamesa para encontrar vías de futuro para As Somozas. Según el secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado en su reciente visita a la planta, “agardamos que se concreten novos pedidos para unha planta que aporta 500 empregos entre directos e indirectos”.

Este penúltimo golpe para Ferrolterra llega cuando el naval podría perder 3.000 empleos en las auxiliares, si no se consigue el contrato de un nuevo barco para 2021. Y se suma al posible cierre a corto plazo de la térmica pontesa, mientras en la comarca aún resuena la clausura de la empresa naronesa de plásticos Poligal. La zona lucha así, incansable, para evitar otra debacle industrial en los aún peores tiempos de la covid-19.