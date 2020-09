Emprendedores gallegos no tiran la toalla pese a la covid

La economía, al igual que la anatomía humana, es un sistema complejo en el que todo el entramado funciona si está saneada, al igual que vivimos más y mejor si tenemos hábitos saludables. Aun así, sufrimos schocks externos, las personas y las economías, que por primera vez nos han hecho reflexionar a todos sobre las debilidades de este capitalismo global y acelerado en el que vivimos, así como en la conexión entre las personas y los mercados.

La historia nos da lecciones, y a pesar de que las ideas de Schumpeter de principios del siglo XX tenemos que contextualizarlas en un mundo que él no conoció, si nos sirven para entender el papel del “emprendedor” en este complejo entramado. Su visión profética de la innovación y de la “destrucción creativa” es la base del emprendimiento innovador. La recuperación demandará más personas emprendedoras con proactividad y capacidad organizativa para desarrollar innovaciones colaborativas y abiertas en un marco de innovación social. Estos son los emprendedores, personas motivadas para hacer cosas nuevas o hacerlas de una forma diferente, aquellos que tienen la iniciativa para pasar de las ideas a la acción, la capacidad para ver oportunidades en donde otros ven problemas y la perseverancia para no decaer cuando se equivocan, o cuando su proyecto fracasa.

Son, en su mayor parte autónomos o con menos de cinco empleados, tratando de sacar adelante sus proyectos y aprendiendo de los fracasos. La esencia del sistema hace que la competencia nos haga innovadores, pero no sólo en productos, sino en los “modelos de negocio”, ahí nuestros emprendedores son expertos, cambiar el modelo de negocio ha sido y es la clave de la supervivencia de muchos de ellos. No podemos dejarlos solos, las crisis anteriores nos enseñan que la mayor parte no renuncian a sus sueños, pero si los dejan estancados a la espera del momento idóneo poder lograrlos.

Persistencia y resiliencia son dos de sus principales virtudes, apliquémonoslas todos en estos momentos.