En la Conferencia de Presidentes Feijóo pedirá a Sánchez compartir la ejecución de los fondos europeos

La isla de La Palma acogerá el próximo viernes una nueva Conferencia de Presidentes, esta vez de forma presencial, después de que este foro multilateral se reuniese el pasado 23 de diciembre de forma telemática para abordar la explosión de casos de coronavirus de la sexta ola.

En el orden del día, tal y como fijó el Ejecutivo central, los temas a abordar con los mandatarios autonómicos serán muy concretos: la coordinación en materia de emergencias, el reparto de los fondos europeos, la evolución de la pandemia o la reforma del Reglamento.

Sin embargo, varias comunidades autónomas ya han anticipado su idea de abrir otros debates en la mesa, como el de la financiación autonómica o el de una selectividad única para toda España, entre otros, que el Gobierno rechazó incluir en el orden del día, a pesar de las mayoritarias peticiones en las dos reuniones preparatorias.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, justificó en esas reuniones que esa exclusión de los temas se debía a que el Gobierno quiere llevar a esta Conferencia temas sobre los que exista una posibilidad de acuerdo, y no es el caso de la financiación autonómica ni de la EBAU única.

Con todo, por parte de Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya dejó claro que la ejecución de los fondos europeos será uno de los temas principales sobre los que versará su intervención en la Conferencia. Según desveló él mismo, trasladará a Sánchez la propuesta de compartir la responsabilidad de ejecución de este dinero comunitario.

Además, el titular del Gobierno gallego denunció estos días la “arbitrariedad y lentitud” en el reparto de estos fondos, pidiendo al central una “cogobernanza real”. Y criticó que en los anuncios sobre la futura financiación se prime la población y no el coste efectivo de los servicios básicos, poniendo como ejemplo los medios que se necesitaron para conseguir que Galicia sea ahora de las comunidades con menor tasa de mortalidad por covid.

AUSENCIA DEL PRESIDENTE CATALÁN, PERE ARAGONÈS. Así, la que será la vigésimo sexta Conferencia de Presidentes, que estará precedida el miércoles por un acto institucional presidido por los reyes de reconocimiento a la isla de La Palma tras la erupción volcánica, dará de nuevo a los presidentes autonómicos la oportunidad de plantear, aunque muy brevemente, sus posiciones en torno a varios temas.

Entre los ya comentados, el Gobierno de Canarias también quiere introducir en la reunión la cuestión de la acogida de los menores inmigrantes que llegan en patera sin familiares que los acompañen, tras llevar casi dos años reclamando solidaridad para que este esfuerzo no recaiga solo en las comunidades donde desembarcan.

El ausente del encuentro será el líder autonómico catalán, Pere Aragonès, que dejó claro lo que opina de estas reuniones: “Habrá una intervención de un ministro o del presidente del Gobierno, cinco minutos para cada uno y pasamos al siguiente punto. Esto no es gobernanza federal ni autonómica. La verdad, para ir ahí, hablar cinco minutos pendiente del cronómetro y que no haya ningún punto de acuerdo... Vaya, creo que no es demasiado útil”.

El resto de comunidades, por su parte, y a diferencia de lo que es habitual en otras ocasiones, han preferido no adelantar demasiado los planteamientos que llevarán a la Conferencia e incluso algunas, como Asturias, Navarra y La Rioja, respondieron a Efe que no harían ninguna valoración previa, si bien respaldaron en todo momento la gestión del Gobierno en los asuntos que se van a debatir.

Así las cosas, la mayoría de presidentes socialistas acuden sin cuestionar que no se vaya a abordar el tema de la financiación autonómica y sin demandas, al menos públicamente, en los asuntos que sí se tratarán; mientras los del PP y también algunos del PSOE sí vienen reclamando que no se aparque la reforma de la financiación ni una mayor participación en la gestión de los fondos.