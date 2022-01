“En las Matemáticas hay aspectos a mejorar para no morir de éxito”

Acaba de ser elegida vicepresidenta primera de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), ¿qué representa este nuevo cargo?

Yo tengo mucha relación con la sociedad desde hace tiempo, desde 2011 a 2017 fui miembro de la junta de gobierno, y de 2015 a 2019 fui presidenta de la comisión profesional y miembro del comité editorial de la colección Estímulos Matemáticos, y otras cosas más. Actualmente estaba como presidenta de la comisión RSME RAE desde 2015. Tengo mucho conocimiento de la sociedad, así que cuando la que era vicepresidenta se iba a presentar a presidenta y me pidió ir con ella en el equipo me pareció que había que apoyarla y me decidí. Al ser una mujer la que iba a presidir la sociedad, y que solamente había habido una en toda la historia... Y estoy muy contenta de poder trabajar y avanzar.

El 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿desde las facultades de Matemáticas se notan más vocaciones en ciencias y en STEM?

En Matemáticas hubo un momento, cuando yo era decana de la Facultad de la USC, que se veía que el ámbito de las matemáticas no había diferencia entre los estudiantes hombres y mujeres, pero desde hace unos años se ve una disminución clara de mujeres en las titulaciones. Es un tema que nos preocupa mucho, algo en lo que tenemos que trabajar y llevar los ejemplos de mujeres que hacemos matemáticas ya desde pequeños a los colegios, para que vean que podemos estar en cualquier ámbito del saber y alcanzar puestos de responsabilidad. Simplemente nos tiene que gustar.

¿Saben por que hay este descenso en las matriculaciones de mujeres?

Analizamos bastante estos temas y se nos ocurren varias razones. Anteriormente las Matemáticas parecían tener solo dos salidas profesionales, que eran la docencia y la investigación. Esa parte de docencia atraía mucho a las mujeres y decidían entrar en la titulación para ser profesoras. Sin embargo cuando le quisimos hacer entender a toda la sociedad que que se podían hacer más cosas, se abrieron muchísimo campos para el trabajo y creemos que eso atrae menos a las mujeres. Y otra razón es que unido al éxito de las matemáticas ahora están entre las notas de corte más altas en todas las universidades españolas y esa competitividad no gusta tanto a las mujeres. Aunque no sean los únicos factores.

Precisamente en la USC su facultad tiene y tuvo dos decanas, algo que no se da en muchas otras titulaciones...

Es verdad, y en otras universidades no hay. Cuando yo entré éramos muy pocas decanas de Matemáticas, ahora hay más pero no demasiadas. Cuando fui decana éramos un equipo todo de mujeres y abrimos camino. Creo que después ya se normalizó el hecho en esta facultad.

En otras titulaciones no hubo nunca decana, teniendo un porcentaje de mujeres estudiantes muy alto, como en Medicina, por ejemplo. Sigue habiendo muchas alumnas pero al ir subiendo escalones, cada vez hay menos, por ejemplo catedráticas, y ya no digamos en puestos de gestión...

Sí, yo pensé que habíamos ido a mejor, pero está claro que no. Se ha hecho un estudio desde la Aneca y vemos que la carrera académica está peor que hace unos años. Lo que nos está pasando es que hay muchas mujeres estudiando, cuando llegamos a etapa de tesis ya disminuye, en profesores titulares aún menos porcentaje de mujeres y catedráticas menos. Por poner un ejemplo, en esta universidad en el área de Análisis Matemático la primera catedrática fui yo, hace relativamente poco tiempo, y es un área con una cantidad grande de catedráticos. Esto da una muestra, y no solo en la USC sino que en mi área en España somos todavía muy pocas catedráticas. Indica que todavía hay un problema de género.

Está aceptado que es una cuestión de educación de toda la sociedad, verdad?

Exacto, es una cuestión de educación. No solo en las escuelas sino también en la propia casa, es fundamental que las familias hagan creer a sus hijas que podrán tener el mismo camino que un hombre. Tampoco tenemos que estar todas en STEM pero sí que las niñas elijan lo que les gusta.

En su caso tenía un referente en la familia o ¿por qué se decidió por esa carrera?

A mí desde pequeña me gustaban mucho las matemáticas, aunque me gustaban otras cosas, pero las matemáticas se me daban muy bien. En el momento de elegir tenía en mente Arquitectura y Matemáticas, pero la primera no la había en Santiago y me escogí la segunda opción. Además, tenía una hermana que había hecho Matemáticas. Mis padres eran profesores, uno de ciencias y otro de letras y nos potenciaban, sobre todo a las mujeres, que podíamos llegar a donde quisiéramos. Eso va calando y no te pones cortapisas.

Y siempre en cargos de responsabilidad, decana, vicerrectora, vicepresidenta de la RSME, ¿para cuándo rectora?

Jajajaja, ni me lo planteo. Tengo ante mí tres años de intenso trabajo en la RSME. Creo que puedo aportar mi experiencia y trabajo a la mejora de las Matemática en España, con lo que estoy muy comprometida y motivada.

Pues parece como el siguiente paso en su carrera, siempre pionera y abriendo caminos...

Ya, pero no. No lo pensé nunca.

¿Están valoradas las Matemáticas en la USC, la titulación?

Según mi experiencia, cuando yo era decana inicialmente estábamos ahí como algo que existía pero a medida que pasaban los años vi como se nos tenía mucho en cuenta. Hubo un antes y un después, pero no solo en la USC sino en la sociedad en general. Y en eso hay que reconocer que los medios influisteis mucho potenciando mucho nuestros éxitos como titulación y a los investigadores. Nosotros salimos también para fuera, explicando y mostrándonos a la sociedad, y los medios fueron el vehículo para llegar.

¿Cómo definiría el momento actual para las matemáticas?

Este es un momento dulce para las matemáticas, ya lo ha sido desde hace unos años, porque estamos bien considerados, no hay paro... pero hay aspectos a mejorar para no morir de éxito.

Y ¿cómo está la cuestión del envejecimiento de la plantilla en la facultad compostelana?, porque en otras es muy preocupante.

Sí, es una preocupación total. Y es uno de los retos que tenemos en la RSME, el relevo generacional porque es común a todas las universidades, y no solo aquí sino para toda la enseñanza de las Matemáticas. Ahora mismo ya hay lugares donde no hay profesorado para Secundaria de Matemáticas, quedan libres puestos o los que acceden a ellos son personal sin la formación idónea. Es un problema que tenemos que atacar.

En lo referido a la USC, hubo jubilaciones que no se repusieron y en algunas áreas de la facultad mejoró pero en otras no, e incluso está empeorando. Hace falta gente joven, tener relevo: pero es que hay muchos egresados que tienen que marchar, y esos la mayoría no vuelve. Tenemos que cuidar mucho más la plantilla.