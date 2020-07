Enrique López Veiga frena a J.A. Barreras en Vulcano

El empresario vigués José Alberto Barreras arranca la defensa de su proyecto para el antiguo astillero Vulcano chocando con dos obstáculos para hacerse con las instalaciones de más de 38.000 metros y transformarlas en un centro industrial de referencia europea en calderería pesada que requieren acceso al mar para su transporte.

El primero es el administrador concursal, que no acepta la propuesta del pago en diferido hasta marzo de 2021 y pide que se cumpla la hoja de ruta marcada en el plan del concurso. Y el segundo es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que sigue empecinado en esperar al dictamen del Consejo de Estado a pesar de que existe una sentencia firme sobre el mantenimiento de la unidad productiva incluyendo la concesión hasta 2027.

Propietario del 6 por ciento de las acciones de Factorías Vulcano y nieto del fundador de Hijos de J. Barreras, José Alberto Barreras, y no esconde su “ilusión personal” de fusionar las dos empresas, ante los primeros problemas encontrados, advirtió este martes en Vigo de su intención de recurrir a la justicia ante cualquier decisión “que considere que va en contra de nuestros intereses” y queda fuera de la adjudicación.

Ante la firme decisión trasladada a últimas horas del lunes por el administrador concursal de hacer cumplir con lo marcado en el plan de liquidación, que exige entregar una aportación económica con la firma de la escritura pública de entrega de la unidad productiva y sin esperar a marzo como propone Barreras, éste se negó a cambiar los términos de su oferta. “Me mantengo firme en la oferta”, afirmó, al defender que “no es lógico entregar dinero sin saber si existe o no una concesión” y en un escenario marcado por la férrea oposición de presidente de la Autoridad Portuaria a cualquier proyecto industrial para los terrenos de Teis. “Si no tengo seguridad de que se pueda desarrollar el proyecto no pago nada y nadie lo hará porque no tiene sentido jugar a la lotería y ver si el Consejo de Estado acepta o no”, recalcó.

Fuentes del proceso indican que el administrador concursal no rechazaría afrontar un cambio de plazos siempre que se den garantías del pago, que en estos momento aseguran que no existen. “La oferta está aceptada, pero tiene que pagar cuando marca el plan de liquidación”, aseguran las fuentes.

En este escenario, Barreras aseguró que le “parecería raro que la administración concursal decidiera anular mi oferta cuando realmente es superior a cualquiera que venga ahora”.

Insistente en que “no vengo a especular”, ya que su único propósito e interés para Vulcano es puramente industrial, “porque ahí se pueden hacer grandes talleres de calderería o un proyecto nuevo donde, de alguna manera, tengamos la posibilidad de salir al mar a través de los muelles”, avanzó que se insertaría en el proyecto de unión con su astillero de Huelva y de Turquía. “Queremos hacer barcos de 110 metros” en Teis, aseguró.

Barreras asegura haberse fijado un plazo hasta septiembre “para consolidar o no el proyecto” y, entretanto se “moverá”, aseguró.

denuncia Los responsables sindicales de CCOO, Celso Carnero, UGT, Rubén Pérez y de CIG, Xulio , denuncian que la decisión de López Veiga de condicionar el futuro industrial de Vulcano al informe del Consejo de Estado, a pesar de las sentencias que avalan que la concesión y las instalaciones son una unidad, “bloquea” el futuro del histórico astillero. “Cualquier proyecto industrial peligra porque el presidente del puerto opta por logística”, aseguró Carnero. Para el responsable de CIG señaló que el proyecto de Barreras está “muy verde”.

La amenaza de la judicialización también es objeto de preocupación sindical, según explicó el responsable sindical de UGT Rubén Pérez.