Expertos gallegos descifran el efecto de los brókeres ‘online’

A lo DiCaprio en The Wolf of Wall Street, cada vez existen más personas que desean inconscientemente “ser sus propios jefes”. Esperan impacientes por un boom económico (sin cita previa ni conocimientos) arriesgando lo poco que tienen. Invierten creyendo que se harán ricos cuando amanezca, entre falsas expectativas, mientras los brókeres digitales sacan tajada del marketing bien ejecutado. Y con el tiempo, más que lobos, son pececillos que se despiertan en “un mar de tiburones”.

Para Daniel, un gallego que trabaja en la banca y prefiere no dar su apellido, el servicio que ofrecen esas emergentes plataformas es “el mismo exactamente” que el ofertado en grandes compañías como Santander, BBVA o CaixaBank. De hecho, según resalta, los usuarios pueden operar “igual e incluso más barato”.

¿Qué ocurre entonces? Pues que “no tienes a un gestor ni a un asesor que te pueda ir haciendo un seguimiento, diciéndote las cosas que estás haciendo mal, qué vas a perder dinero”, destaca dicho especialista, quien aconseja antes de meterse en este mundo “tener claro cuál es el objetivo temporal” y “ser realista con las posibilidades de cada uno”.

“De 100 euros saque 10.000, bueno vale, pero eso es como el que hace una apuesta de cinco combinadas en un partido de fútbol y acierta todas”, pone como ejemplo, añadiendo que muchos jóvenes meten dinero, les funciona e ingresan más pero “luego se dan cuenta de que entran en un mar de tiburones en el que ni pinchan ni cortan”.

En este sentido, el profesional recomienda que nadie se aventure a invertir si no posee ingresos y ahorros, aunque vea que la gente gana mucho. Del mismo modo, ante la llegada del COVID, manifiesta consecuentemente que “a partir de marzo y abril se disparó” el empleo de estos brókeres digitales que cada vez son más frecuentes.

“La bolsa cayó mucho, subió y había gente forrándose”, dice, comentando que en esta era “todo el mundo comparte todo” y al ir entre el boca a boca y las redes sociales “todo el mundo quería” un trozo del pastel.

Así pues, esas plataformas “tuvieron un momento de captación brutal”, añade el especialista, algo que achaca en parte al marketing de estas nuevas empresas: “Si buscas en Google un par de veces noticias en bolsa, después en Instagram, Facebook, en todos lados, te sale publicidad de Etoro, Degiro, etcétera”.

Fue tal el impacto que ha llegado al punto de haber “listas de espera para dar de alta a clientes en las plataformas”. Y es que “para ellos fue su momento de gloria”, matiza. Ante esa tónica, remarca que la gente “tiene que tener claro que no se gana dinero en poco tiempo”.

“Se puede ganar una vez, pero los humanos somos como somos y vamos a querer seguir ganando”, admite Daniel asimismo, insistiendo en que los inversores no deben buscar obtener un beneficio “de hoy para mañana” que es lo que muchos ansían actualmente. Esa impaciencia, sumada al desconocimiento en ciertos casos, les llevará a perder.

IMPACTO mental. Para Antonio Rial, psicólogo y profesor titular en la Universidade de Santiago, quien destaca que al menos él no conoce estudios fiables publicados sobre la incidencia de los brókeres en la sociedad, especialmente en los jóvenes, estas plataformas se postulan como “un fenómeno atractivo” para estos últimos, continuando una cadena que empezó con las apuestas online, amparada entre modernos youtubers e influencers.

“Tienen un componente lúdico, un componente de juego, diversión y diferenciación social”, apunta el especialista, señalando que han creado “un hábitat” donde ciertas personas “destacan” y se creen “alguien”. Así las cosas, siendo un terreno bastante reciente, y por lo tanto desconocido, algunas pueden considerarlo “una oportunidad”. “No hay expertos y tú puedes ser uno de los primeros”, ejemplifica.

“A veces aparece incluso en la propia prensa en los medios convencionales que fulano de tal, un joven de 18 años en dos meses metió 2.000 euros y ganó 100.000. Eso está pasando, pero claro, son excepciones”, indica Rial, comentando que esto genera falsas expectativas en la mente de la juventud actual.

El psicólogo, que mantiene que “el primer peligro es que proporciona un modelo pernicioso y claramente engañoso” que va contra “la cultura del esfuerzo”, añade que puede desembocar en conflictos de convivencia (trastocando la vida personal y familiar) e incluso desembocar en “problemas económicos”.

En esta línea, asegura que “es importante que desde el punto de vista educativo, familiar e institucional protejamos a los menores porque no se sabe realmente cuales son las consecuencias”, alertando que “ante el buenismo”, porque hay mucha desinformación, “el mercado campa a sus anchas” y al final “termina devorando a muchos”.

¿Y si ese joven que invierte, aun dedicándole muchas horas, trae cada mes 2.000 euros a casa? Rial responde planteando otra cuestión, pero es conciso: “¿Cómo identificar un problema cuando para el padre eso no es un problema? Eso es jodido. Depende del modelo educativo, tú estás contribuyendo al desarrollo de una persona, lo estás educando, lo estás criando, lo quieres, lo adoras, lo amas. Entonces... ¿Qué tipo de persona quieres que sea? Ahí tienes que posicionarte. A mí, como padre, personalmente no me vale”.

Igualmente, creyendo que hay un marketing realmente “monstruoso” detrás de estos brókeres, caracterizado por innovar y desarrollar “nuevos formatos” adictivos, sentencia que no pretende hacer “una valoración ética”: “No digo que eso sea malo, digo que a mi como padre no me gusta, porque son más los riesgos que los beneficios. No es un delito, no está haciendo nada malo, tampoco a priori está atentando contra su salud. Ahora no. Veremos qué pasa si la cosa no va bien”.