Familias Numerosas pide al Gobierno “apoyo real y claro” para afrontar posibles cuarentenas de los niños

Madrid. La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) quiere mostrar su preocupación en relación con el panorama que se presenta a las familias con el inicio del curso escolar y la posibilidad de que haya contagios en los centros, debido a la indefinición del Gobierno sobre las bajas laborales retribuidas a las que podrían acceder los padres de los menores afectados por casos de Covid-19 en los colegios.

Representantes de la FEFN se han reunido esta mañana con la directora General de Diversidad Familiar, Patricia Bezunartea, para trasladarle algunas demandas del colectivo y han querido trasladarle también esta cuestión, destacando la inquietud que ha provocado en las familias, y en particular en las numerosas, las diferentes versiones que ha dado el Gobierno sobre el permiso retribuido, sin terminar de aclarar qué ocurrirá en relación con la situación laboral del padre o la madre, si un menor tiene que quedarse en casa, recluido durante dos semanas, sin acudir al colegio.

Ante esta situación de indefinición, y con el curso escolar ya iniciado en varias Comunidades, la FEFN pide al Gobierno “que garantice la protección laboral y económica de los padres, de una forma clara y real”, destaca el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo. La organización familiar incide en que se ha pedido a las familias colaboración para adaptarse y afrontar las dificultades del curso escolar con los medios que hay, pero “no se les puede ‘abandonar’ pidiendo que cuiden y aíslen a sus hijos para frenar los contagios, a costa de perder el empleo o el salario”, afirma Trigo.

El “Plan Me cuida” no sirve

En este sentido, la FEFN destaca, coincidiendo con otras organizaciones sociales y familiares, que el “Plan Me cuida”, que puso en marcha el Gobierno para proteger laboralmente a los padres que tuvieran que cuidar de sus hijos, no sirve, ya que protege en lo laboral pero no en lo económico. “El Plan Me cuida puede servir a alguna familia que tenga una situación económica privilegiada, pero no es una opción viable para la gran mayoría de familias, porque son muy pocas las que pueden coger una excedencia o una reducción del salario, es decir, prescindir de una parte del sueldo o de un sueldo completo, en especial en un momento de grave crisis económica en muchos sectores”, explica Trigo.

Por ello, la FEFN insiste al Gobierno en que confirme que habrá un permiso laboral retribuido para los padres que tengan que quedarse en casa a cuidar de un hijo porque tenga síntomas o esté en cuarentena por algún positivo en el colegio, una situación que se complicará en el caso de las familias numerosas, donde las posibilidades de contagio de los niños en los colegios son mayores y donde además, ante un solo caso, podría ocurrir que se tuviera que poner en cuarentena también a los hermanos. “Es una cuestión de calado, que afecta mucho a la organización familiar, y que no se puede improvisar. La necesidad de quedarse en casa surgirá de un día para otro y las familias tienen que tener ya la garantía de que estarán amparadas por la administración y no estar a merced de la voluntad o posibilidad que haya en sus empresas, porque además del tema económico, no todo el mundo puede teletrabajar”, destaca la FEFN.

Ayudas para equipos informáticos

En la reunión con la directora de Diversidad Familiar, la FEFN ha planteado otras cuestiones importantes para las familias, entre ellas, la relativa a los equipos informáticos que se han hecho necesarios para todos los alumnos como consecuencia de la pandemia y que podrían ser imprescindibles en caso de tener que volver a las clases online. De hecho, en algunos cursos se va a seguir un modelo mixto, de clases presenciales y desde casa, lo que obliga a tener dispositivos para estos niños.

La FEFN pide al Gobierno que establezca una línea de ayudas para la compra de ordenadores o tablets en las familias con más hijos y menos recursos, de manera que ningún niño se quede atrás por no contar con el equipo necesario. Según una encuesta realizada por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, un 54% de las familias numerosas no tiene posibilidad de disponer de dispositivos electrónicos para toda la familia y el 46% restante asegura haber hecho un esfuerzo económico para adquirir equipos suficientes, quitando presupuesto de otras partidas de la economía familiar para gastos extra, vacaciones..., y en algún caso teniendo que recurrir a un préstamo.

A la reunión de esta mañana con la directora de Diversidad Familiar, Patricia Bezunartea, han asistido el secretario de la FEFN, Ignacio Velilla, junto con el director de Relaciones Institucionales, Luis Herrera, y la coordinadora de la organización, Yolanda García.