Feijóo da por zanjada la crisis del PP: “Ya estamos en el futuro”

Ya a preguntas de la prensa, después de su anuncio de presentar su candidatura para liderar el PP, Feijóo esquivó las preguntas respecto a su futuro -aclarando que "todavía no es presidente del PP y no puede actuar como si lo fuera"-, y al de la Xunta, aunque se mostró "consciente de sus responsabilidades" y subrayó que su intención es la de no defraudar. "Galicia no nos perdonaría equivocarnos", dijo. "Vamos a contestar todas las preguntas en su momento. Vamos a contestarlas en los próximos meses", avanzó, afirmando que es un político "previsible".