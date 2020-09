Feijóo defende os cambios no seu Goberno para encarar unha época que será “dura”

A CORUÑA. EP. O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, chamou este sábado aos seus a "seguir cambiando con Galicia" e, tras subliñar o novo escenario marcado pola pandemia, defendeu as substitucións de caras que realizou no primeiro e segundo nivel do seu Executivo para afrontar "novos retos" nos ámbitos sanitario, económico e social, nunha época que será "dura".

"Neste ano 2020 no que todo o mundo afronta unha pandemia, cando nos encheu de dúbidas o que debiamos facer, tentamos cambiar o Goberno galego para que traia certezas. A Xunta renóvase e reármase", proclamou, na reunión da xunta directiva do PPdeG, máximo órgano do partido entre congresos, que se celebrou na Coruña.

Ante os seus, Feijóo xustificou as súas últimas decisións na Xunta, convencido de que os galegos non lle "prestaron o seu apoio maioritario" nin lle deron "unha maioría abafadora" nas eleccións do 12 de xullo para "facer o mesmo", senón para "responder a novos retos e buscar novas solucións" no complicado escenario do coronavirus e as súas consecuencias.

O líder popular reivindicou a renovación e o cambio nun discurso no que subliñou que hai que "cambiar con Galicia" e insistiu en que "sería un erro pensar que Galicia votou ao inmobilismo ou para que todo siga igual". Tamén deu as grazas pola súa "xenerosidade" a quen deixaron paso ou ás fichaxes que terán que afrontar unha realidade que --avanzou-- será "dura".

"Máis dura a final de ano, e dura en todos os meses de 2021", anticipou, para engadir que, após anos de "crecemento económico" nos que e empezaba a escoitar que "si" no Goberno, agora chegarán os tempos do "non" e a xestión máis difícil con "menos diñeiro e menos orzamento".

Por iso, admitiu que non é "o mellor momento" para asumir a responsabilidade que leva un cargo público, aínda que tamén deixou unha mensaxe positiva: a convicción de que Galicia poderá "saír desta".

Neste arranque do curso político "distinto", no que os populares convocaron esta cita --cunhas 200 persoas en Palexco-- no canto do tradicional acto multitudinario, interviñeron os presidentes provinciais do partido na Coruña, Diego Calvo; Lugo, Elena Candia; e Pontevedra, Alfonso Rueda.

En representación de Ourense fíxoo o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, xa que, segundo trasladaron a Europa Press fontes populares, o líder provincial ourensán, Manuel Baltar, non puido acudir por motivos familiares.

"CAMBIAR CON GALICIA"

Feijóo subliñou o diferente que resulta este acto do tradicional de inicio de curso que os populares adoitan convocar no arranque de setembro, pero defendeu que "o fondo é o mesmo". "Non podemos estar fisicamente preto, pero estamos máis unidos que nunca", proclamou, antes de esgrimir que, aínda que o partido siga sendo "o mesmo", o seu compromiso debe ser "cambiar con Galicia".

"O noso compromiso é cambiar con Galicia, interpretar ese cambio e, se é posible, protagonizalo", defendeu, antes de subliñar a necesidade de contar "cun discurso propio" e propostas "concretas" que sexan "compatibles" coas condutas e decisións que despois se adoptan desde os cargos de responsabilidade.

E "cambiar con Galicia", engadiu, "non implica facer calquera cousa para manterse no poder, senón servir a Galicia, actualizar principios e responder a retos de hoxe que, lamentablemente, son moi distintos, aos que había só hai un ano, ao empezar o curso de 2019".

A continuación, advertiu que se o PPdeG logrou "a confianza dos galegos durante catro décadas consecutivas non é por casualidade nin por descarte", senón porque os populares foron "capaces de encarnar os anhelos maioritarios" dos seus veciños e converterse en "a ferramenta política máis útil" para que "esas ideas e anhelas" sexan o seu "catecismo político" e a base de "a súa conduta".

"A Galicia desta democracia non deixou de cambiar e nós temos que seguir cambiando con Galicia e servila exercendo o poder responsablemente. Se quedamos anquilosados, Galicia superaranos", advertiu, coa convicción de que sería equivocado pensar que se votou "ao inmobilismo". "Quen confía en nós, sabe que somos o partido máis dinámico e que os anquilosados pertencen a outras papeletas", subliñou.

"DICIR A VERDADE E XESTIONAR A DURA REALIDADE"

Tras esta reflexión, Feijóo defendeu ante os seus as súas últimas decisións no novo Goberno autonómico --con substitucións en áreas crave para a xestión da pandemia como a sanitaria, a educativa ou a social. "Cambios", remarcou, cos que aspira a articular "novas solucións" para enfrontar "novos retos" e dar "novas respostas" en ámbitos como o económico, emprego ou benestar".

Todo iso no marco dunha crise sanitaria na que, advertiu, púxose de manifesto que "os poderes públicos son esenciais" e teñen que "coordinarse entre si" co obxectivo "común" de "non deixar tirado a ninguén e de non dar unha vida por perdida".

Con desexo de "acertar" cos cambios que impulsou no seu Executivo, explicou que, en clave de partido, os populares renováronse "" após o trompazo das municipais de 2015, tamén no plano institucional, e en 2016 púidose revalidar a maioría absoluta. Por iso, insistiu en que cambiar un Goberno e unha estrutura deseñada en tempos nos que non había unha pandemia contribuirá a "responder con eficacia" nun escenario novo.

E xa cos cambios sobre a mesa, destacou que tocará "dicir a verdade" e xestionar unha realidade "dura", que será "máis dura a final de ano" e "en todos os meses de 2021". Unha xestión que haberá que acometer "con menos diñeiro, menos orzamento e menos capacidade", avisou.

"MAN TENDIDA" E RECUPERAR A CONFIANZA

Despois de proclamar que a política está para "solucionar problemas e non para crealos, para escoitar aos demais e, se son boas ideas, polas en práctica", o presidente galego tamén subliñou que é preciso "axudar a recuperar a fe na política" dando "certezas" fronte a "incógnitas, as pelexas, o 'todo mal', e os que gobernan sen rumbo".

E para "resistir os envites da pandemia", tamén considerou preciso "recuperar á confianza en quen traballan nos servizos públicos". Dito isto, recalcou que as eleccións xa se celebraron e lanzou unha mensaxe aos seus rivais políticos: a pesar da súa maioría absoluta, mantén "a man tendida" á oposición.

"Responsabilidade e oposición non son conceptos contraditorios, e facer unha política construtiva e útil é a súa responsabilidade. Responsabilidade non é dicir que si a todo nin tampouco que non a todo", engadiu.

"CADA DÍA MÁIS ORGULLOSO" DE SER DO PP

E xa en clave de partido, emocionado, proclamou que está "cada día máis orgulloso" de formar parte do PPdeG, "un partido leal, que nunca creou divisións e non fixo máis que cumprir o Estatuto, a Constitución e defender España".

Unha vez máis, salientou a importancia de ser unha forza "unida", xa que "os partidos que se pelexan sacan malos resultados". O PPdeG, concluíu, é "o partido das persoas" e o que "tomará decisións" sen "destruír á oposición" nin tratará de disfrazar "a inacción socavando ao resto de partidos democráticos".

"Moi orgulloso" de pertencer ao PP, deu as grazas aos seus por un resultado "histórico" nas urnas e animoulles a continuar a tarefa. Pola súa banda, prometeu que "seguirá traballando" polo partido e por Galicia.