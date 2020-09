Feijóo defiende los relevos de la Xunta para traer certezas

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, llamó ayer sábado a los suyos a “seguir cambiando con Galicia” y, tras subrayar el nuevo escenario marcado por la pandemia, defendió los relevos de caras realizados en el primer y segundo nivel de su Ejecutivo para afrontar “nuevos retos” en los ámbitos sanitario, económico y social, en una época que será “dura”.

“En este año 2020 en el que todo el mundo afronta una pandemia, cuando nos ha llenado de dudas lo que debíamos hacer, hemos intentado cambiar el Gobierno gallego para que traiga certezas. La Xunta se renueva y se rearma”, aseguró en el curso de la reunión de la junta directiva del PPdeG, máximo órgano del partido entre congresos, que se celebró en A Coruña.

NUEVOS RETOS. Ante los suyos, el de Os Peares justificó sus últimas decisiones en la Xunta, convencido de que los gallegos no le “prestaron su apoyo mayoritario” ni le dieron “una mayoría abrumadora” en las elecciones del 12 de julio para “hacer lo mismo”, sino para “responder a nuevos retos y buscar nuevas soluciones” en el complicado escenario de la pandemia y sus consecuencias.

El líder popular reivindicó la renovación y el cambio en un discurso en el que remarcó que hay que “cambiar con Galicia” e insistió en que sería un error “pensar que Galicia ha votado al inmovilismo o para que todo siga igual”.

También dió las gracias por su “generosidad” a quienes han dejado paso o a los fichajes que tendrán que afrontar una realidad que calificó como “dura”.

“Más dura a final de año, y dura en todos los meses de 2021”, vaticinó. Agregó que, tras años de “crecimiento económico”, ahora llegarán los tiempos del “no” y la gestión más difícil con “menos dinero y menos presupuesto”. En esta tesitura reconoció que no es “el mejor momento” para asumir la responsabilidad que conlleva un cargo público, aunque también lanzó un mensaje positivo: la convicción de que Galicia podrá “salir de esta”.

escuchar a los demás. Tras proclamar que la política está para “solucionar problemas y no para crearlos, para escuchar a los demás y, si son buenas ideas, ponerlas en práctica”, el presidente gallego también destacó que es preciso “ayudar a recuperar la fe en la política” dando “certezas frente a incógnitas, peleas, el todo mal y los que gobiernan sin rumbo”.

Y para “resistir los envites de la pandemia”, también defendió que es preciso “recuperar la confianza en quienes trabajan en los servicios públicos”. Dicho esto, incidió en que las elecciones ya celebraron y lanzó un mensaje a sus rivales políticos: pese a su mayoría absoluta, mantiene “la mano tendida” a la oposición.

“Responsabilidad y oposición no son conceptos contradictorios, y hacer una política constructiva y útil es su responsabilidad. Responsabilidad no es decir que sí a todo ni tampoco que no a todo”, sentenció.

CAMBIAR CON GALICIA. Este arranque del curso político, en el que los populares convocaron en esta cita a unas 200 personas en Palexco, en vez del tradicional acto multitudinario, intervinieron también los presidentes provinciales del partido en A Coruña, Diego Calvo; Lugo, Elena Candia; y Pontevedra, Alfonso Rueda.

En representación de Ourense lo hizo el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ya que el líder provincial, Manuel Baltar, no pudo acudir por causas familiares.

Feijóo subrayó lo diferente que resulto el acto del tradicional inicio de curso de los populares, pero indicó que “el fondo es el mismo”.

“No podemos estar físicamente cerca, pero estamos más unidos que nunca”, proclamó, antes de esgrimir que, aunque el partido siga siendo “el mismo”, su compromiso debe ser “cambiar con Galicia”, sentenció.