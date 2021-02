Feijóo, Faulkner y Pla: el pasado no está muerto, el futuro... ya veremos

“Del pasado no se reniega, se aprende”, dijo Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes 19, unas palabras que junto a las críticas al abandono de la sede del Partido Popular en la calle Génova han vuelto a disparar los rumores sobre el futuro político del presidente gallego lejos de la Xunta cuando este lunes, mañana, se cumplen doce años de su primera victoria electoral.

Hablaba el líder del PP gallego en una entrevista en la cadena Cope acerca del silencio decretado unos días antes por el líder de su partido, Pablo Casado, sobre los casos de corrupción, y bien podría haber añadido, de haberlo tenido a mano, el famoso aforismo de William Faulkner: “El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado”.

En una intervención ante el comité ejecutivo del PP, tras la debacle de la formación en las elecciones autonómicas en Cataluña, Pablo Casado había anunciado esa misma semana la intención de abandonar la sede del partido como una medida de transparencia y de lucha contra la corrupción y también la determinación de la dirección nacional de partido de no hablar más de casos del pasado, en alusión a los juicios pendientes del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Pero Núñez Feijóo no solo se dedicó a hablar de Bárcenas, lo que consideró oportuno, sino que reiteró lo que había dicho la noche anterior en Televisión Española, donde no solo cuestionó el cambio de sede – “si cada vez que un partido tiene un problema cambia de sede, no quedaría ninguna”–, sino que se apuntó a la teoría de que se hace porque “se debe (en el PP) un porrón de dinero. Millones de euros están sin pagar”.

No solo es que el presidente gallego recordase que en Galicia Vox –el partido que envenena los sueños del PP desde 2018– no tiene representación, ni en el Parlamento ni en los ayuntamientos, sino que afirmó que la tarea del actual líder de los populares, Pablo Casado, es mantener y consolidar el partido como alternativa de gobierno, “lo más importante en política”.

la importancia de ganar. Justo antes había indicado el inquilino de Monte Pío que lo más importante para un político es ganar elecciones, y si no se gana, pues uno es relevado por un compañero, “son las reglas”, dejó caer Feijóo.

Para suavizarlo, recordó que Manuel Fraga fue incapaz de ganar unas elecciones generales mientras estuvo al frente de Alianza Popular, antecesora del PP, aunque sí fue capaz de construir y consolidar una alternativa al PSOE, en aquel momento la fuerza preponderante.

Nunca había sido tan contundente ni tan poco ambiguo en público, como se caracterizan algunas de sus respuestas cuando quiere eludir un tema y lo más que había llegado a decir es que al Gobierno de Mariano Rajoy le faltó relato durante la anterior crisis económica.

Unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, uno de los principales apoyos de Pablo Casado, ayudaron a aumentar, una vez más, las especulaciones sobre el liderazgo en el PP y las intenciones futuras del barón gallego.

“Si tengo alguna cuestión se la suelo trasladar al presidente del PP directamente, porque no me gusta ponerle recados o consejos a través de los medios de comunicación”, dijo Ayuso en una alusión que fue interpretada hacia su colega gallego.

Sin embargo, este mismo jueves, fue el propio presidente gallego el que se encargó de intentar apagar el fuego igual de rápido que había crecido. Ante la pregunta directa de si aspiraba a liderar el PP, el de Os peares zanjó: “La repuesta es que no”, al tiempo que negó discusiones internas sobre el liderazgo de Casado. Además, afirmó que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya había aclarado que esas manifestaciones “no tenían nada que ver” con él, por lo que consideró que “no vale la pena desmentir o aclarar” nada al respecto.

Los dos ‘noes’ oficiales a Madrid. Hace un año, Alberto Núñez Feijóo hizo público ante Pablo Casado y Mariano Rajoy en Ourense lo que otras veces había sugerido, que había rechazado ser ministro en los gobiernos de su paisano y que había dicho que no a la propuesta del actual líder del PP para ser vicepresidente del partido.

Fue en el mitin central de la precampaña, posteriormente suspendida, para las elecciones del 5 de abril que acabaron celebrándose el 12 de julio y en las que consiguió su cuarta mayoría absoluta tras mostrarse partidario de no estar más de dos mandatos en el cargo.

El futuro político de Feijóó de momento sigue ligado a Galicia, donde asegura tener contrato por cuatro años, si bien sus propias declaraciones, con intención o sin ella, remiten a las consideraciones de Josep Pla sobre los medios y las especulaciones en política cuando escribió: “El periodismo de Madrid, siempre lo mismo; el futuro, lo que podría ser, lo que será o no será (...) ya veremos”.