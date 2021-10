Feijóo ve carencias preocupantes para Galicia en los Presupuestos del Estado

El notable incremento de la inversión estatal prevista para Galicia en el proyecto de Presupuestos del Estado, un 29 % más que en las cuentas del ejercicio en curso, ofrece, más allá de los titulares, algunas dudas para la comunidad. Hay luces, pero también zonas de sombra, como advertía en su edición de este jueves El Correo Gallego en sus páginas de opinión.

Una interpretación que comparte el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a juicio de su primer análisis, pendiente aún de conocer más detalles del documento. En esta línea, el mandatario expresó sus recelos sobre el impacto que tendrán los números presentados por el Gobierno, que esconden varias carencias que considera “preocupantes”. Entre ellas mencionó el “bloqueo” a las autovías y que no haya nuevos “proyectos de calado en ninguna ciudad”.

En lo que respecta a las infraestructuras, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el de Os Peares incidió en que no se contempla la salida sur por tren de Vigo, ni los accesos a A Coruña o a Ourense, al tiempo que “se confirma” que “todas las grandes inversiones en materia de autovías no tocan en el año 2022”.

Feijóo aludió a las reducidas cuantías para los proyectos de Vigo-O Porriño, la ampliación de la Avenida de Alfonso Molina y el Puente Pasaje, en A Coruña, la autovía de A Mariña o la de Ourense-Ponferrada, pero “especialmente abandonada” queda, a su modo de ver, la autovía Lugo-Ourense, y también la de Lugo-Santiago, con anualidades hasta 2025 cuando debería estar acabada en 2022.

En relación a este últiomo aspecto afirmó que “este presupuesto no puede ser aceptado por parte de los gallegos”, aunque sí destacó otros proyectos “interesantes” como la mejora del corredor ferroviario atlántico de mercancías, que es la “parte más positiva”.

Más allá, en términos generales y a la espera de tener una evaluación más completa del proyecto de PGE, el presidente autonómico advirtió que el Estado “se reserva para sí el 50% de las inversiones” y que el 50% restante que “territorializa” sí representa un incremento de la inversión.

Pero a este respecto, matizó que se constata “un incremento del 9%” sobre el presupuesto anterior, “que crecía un 6%, el peor de la historia”. “Así un 9% puede parecer mucho, pero en anteriores proyectos se crecía un 12%. Es un crecimiento aceptable, pero no el gran crecimiento del que el Gobierno nos quiere convencer”, aseveró.

CAUTELA HASTA VER NUEVAS “CONDICIONES”. En términos generales, Feijóo insistió, además, en que los PGE no son “rigurosos” ni “realistas” en los ingresos y ha reiterado en que el “incremento impositivo” que recogen “no es bueno para la reactivación económica” y puede frenar el consumo.

Además, apeló a ser cautelosos, ya que se conocen las “condiciones” de Podemos, “pero aún no las de Bildu, ERC, PNV o Junts Pel Sí”.

Financiación autonómica. Por otra parte, Feijóo defendió a preguntas de la prensa que la reunión prevista en Santiago para el 2 de noviembre y en la que se estaba “confirmada” la asistencia de ocho mandatarios autonómicos –él mismo y los presidentes de Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadur– con el fin de abordar, entre otras cuestiones, la financiación, no tiene carácter “frentista”.

Ante los recelos mostrados este jueves por varios presidentes socialistas por distintas vías e incluso a través de las redes sociales, el mandatario gallego proclamó que “aquí no hay ningún frente contra nadie”. De hecho, esgrimió que no es el primer encuentro de este tipo que se celebra, sino que hubo otros previos y en otras comunidades, incluso cuando el popular Mariano Rajoy estaba en La Moncloa.

“Ahora hemos invitado a otras dos comunidades, Cantabria y Extremadura, pero no hay ninguna confrontación”, señaló, antes de remitirse al texto analizado en un encuentro similar previo en Zaragoza, y de recalcar que, si se logra aprobar un documento en el que estén “de acuerdo” ocho comunidades puede resultar “útil” al Gobierno central a modo de bases a la hora de enfrentar el debate sobre financiación.

Insistió en que solo se busca trasladar “una visión” de una parte de España sobre determinados asuntos “desde el sosiego y la tranquilidad”. De hecho, sugirió que “si alguien cree que es una reunión frentista contra el Gobierno central o la Generalitat” lo que está es “manipulado". “Si somos capaces de ponernos de acuerdo ocho presidentes para aprobar un documento, es un buen servicio a la gobernabilidad de la nación”, recalcó.

La Rioja se desmarca. Ante la insistencia de los medios, Feijóo aseguró que, pese al malestar manifestado por presidentes socialistas tras su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a él no le consta que vaya a haber bajas de mandatarios que sí “confirmaron” previamente. “No tengo ninguna desconfirmación, esta mañana –por ayer– hable con dos de ellos (no ha citado sus nombres) e insisto, aquí frente ninguno, ni contra el Gobierno ni contra la Generalitat de Cataluña”, aseveró. Ya por la tarde, la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, avanzó que no acudirá a la reunión, dado que el Ejecutivo central tiene foros adecuados para tratar este asunto. Otros, como el extremeño Fernández Vara, advirtieron de que “no cuenten” con él si el encuentro se plantea a modo de conflicto, una línea que también otros líderes como los de Asturias y Aragón.