Fernández-Tapias ofrece a Guerra aliarse en una única candidatura

··· Sacudido por la reciente polémica en torno a las afiliaciones, el líder de Vigonosune, Javier Guerra, anuncia que no se va a conformar con la legitimidad que le de un “censo con las limitaciones conocidas en este congreso”, de ahí que anticipe que si resulta elegido como presidente del PP de Vigo pondrá en marca una campaña de activación de afiliados y de fomento del registro de simpatizantes. Anuncia que no se quedará callado si no se atienden los intereses dea la ciudad.

··· El senador argumenta que “para garantizar unos buenos resultados en necesario conseguir una mayor atención y mejor trato para la ciudad de todas las administraciones”.

··· El último anuncio de Javier Guerra avanza la creación de un grupo específico para dirigir el seguimiento de todos los temas de Vigo reflejados en los presupuestos generales del Estado, así como en las cuentas que maneja la institución autonómica.

··· El candidato, responsable de la iniciativa “Vigo 2023” que está exponiendo a los militantes, plantea la elaboración de una “propuesta estratégica” para la ciudad olívica que conlleve la coordinación del trabajo y control de los representantes parlamentarios, tanto en las dos cámaras estatales como en el parlamento gallego o la diputación.