Ferrolterra en llamas: naval y térmica alertan del colapso industrial

Nunca nadie lo explicó mejor que nuestra compañera Patricia Hermida en sus crónicas: “Isto é Ferrol. Lume e naval”, indicaba justo el jueves en sus redes sociales, junto con una imagen de la protesta que unió a trabajadores de los astilleros y susauxiliares con los de la central térmica de Endesa en As Pontes, que coincidieron en una jornada conjunta de manifestaciones en demanda de garantías de futuro para sus actividades. Alertan de un crac industrial casi perenne que es ya un tsunami para el empleo. Lo visualizaron con cortes de tráfico en las dos localidades.

Siempre espectaculares, obligados desde las reconversiones de décadas pasadas a estar siempre en la lucha por su porvenir –de Astano y Bazán a Izar, ahora Navantia– los operarios de los astilleros se movilizaron desde la planta pública y terminaron su marcha en el puerto ferrolano. Con la quema de neumáticos en uno de los accesos a la rada incluido.

Según Europa Press, el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey, señaló que la industria auxiliar permanece “sin nada de trabajo” tras la marcha del buque Stalwart encargado por Australia la pasada semana.

“Tenemos que hacer algo, las soluciones no están ahí; necesitamos un revulsivo, va a beneficiar a todos”, clamó el dirigente sindical en declaraciones a los periodistas. En este sentido, descartó que se esperen nuevos encargos “en los próximos meses, no tenemos buenas noticias”.

El portavoz de Comisiones Obreras resaltaba que con las movilizaciones de este jueves culmina un “calendario de 6 semanas” de medidas reivindicativas. Sin embargo, valoró que se acordarán nuevas propuestas en los próximos días. Finalmente, lamentó que no se concrete la transformación en Navantia Ferrol del buque Galicia, del que ha apuntado que podría ayudar a paliar la subactividad en el tejido auxiliar.

Denominado Ysabel, el buque de transporte abandonó recientemente la Terminal de Transbordadores Ro-Ro del puerto vigués de Bouzas tras ser repintado, con destino Cartagena. El trabajo de conversión de este barco, antaño transporte de la naviera Suardíaz, recayó y recaerá en otros, no en Navantia Ferrol.

Adiós al carbón. Por su parte, empleados de la térmica pontesa desarrollaron también un corte de tráfico en la autovía AG-64, que atraviesa el municipio para unir Ferrol y Vilalba (Lugo).

El portavoz de CIG Industria en la localidad, Alberte Amado, resaltaba también que las problemáticas del naval y de Endesa son “dos de varios” conflictos abiertos en una Ferrolterra donde el sector secundario se desangra.

Por ello, el sindicalista instaba a que las “administraciones tengan presión” para concretar alternativas y ha lamentado la “indefinición” sobre el futuro de la térmica “más allá del 30 de junio”.

En declaraciones a Efe, reclamaba un “procedimiento acompañado de garantías de empleabilidad” en el desmantelamiento de la central para firmas auxiliares.

De este modo, avanzaba que el próximo día 2 de junio se celebrará una reunión de las partes implicadas, desde sindicatos a empresarios o dirigentes políticos, para analizar el contexto actual.

Al mismo tiempo, solicitaba nuevos proyectos de revitalización económica en As Pontes para no “estar solo pendientes” de los fondos europeos Next Generation.