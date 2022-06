Formoso denuncia o "maltrato" da Xunta ao colectivo de enfermaría, que provoca a perda de calidade na Primaria

OURENSE. EUROPA PRESS. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, denunciou este martes en Ourense a situación "precaria" e de "maltrato" ao colectivo de enfermaría a pesar do seu carácter "estratéxico" no sistema sanitario galego e pediu melloras e un incremento no orzamento de atención primaria. Nunha visita ao centro de saúde Vale Inclán de Ourense, Formoso esixiu que a Xunta respecte a este persoal que, segundo denunciou, sofre unha situación de "maltrato laboral" ao asumir unha sobrecarga de traballo "inasumible", con "prolongacións de xornadas non retribuidas que provocan a perda da calidade na atención sanitaria".

Na súa visita a Ourense, Formoso interesouse polas condicións de traballo dos profesionais do sector acompañado polo secretario provincial da formación, Rafael Rodríguez Villarino; a responsable local do partido na cidade, Natalia González e a parlamentaria Carmen Dacosta. Na súa intervención, explicou que os profesionais da enfermaría teñen asignadas unha media de 1.600 cartóns sanitarios cando o cociente está establecida polo Ministerio de Sanidade en 1.000. Ademais, puxo de exemplo o Hospital de Ourense, onde asegurou que "atenden até 16 pacientes á vez, o dobre dunha asignación considerada segura e de calidade, que é de 8". "Esa sobrecarga xera desmotivación e redunda nunha peor calidade do servizo", incidiu Formoso, que aseverou que estes feitos "contradi o que afirma o presidente da Xunta porque si se trata dunha cuestión de diñeiro". "Trátase de motivación, de dar estabilidade contra a precariedade a profesionais contratados por días e mesmo en caso por horas", insistiu.

Para Formoso, a consecuencia directa é que "o 30%" dos e as profesionais danse de baixa nas listas de espera para ser contratados, "buscando destinos mellores" noutros territorios nacionais e mesmo en centros privados. Ante estas cuestións, apuntou a que é unha "cuestión de respecto para os profesionais da enfermaría" e así llo pediu á Xunta de Galicia, á que lembrou que o colectivo médico tamén sofre unha serie de carencias vinculadas "á falta de atractivo laboral, á falta de incentivos económicos e á perda de atractivo de Galicia como destino médico".

Así as cousas, volveu a solicitar que o Goberno autonómico incremente en 140 millóns de euros o orzamento para Atención Primaria nos orzamentos do próximo ano, para situarse en "sintonía" co resto de Comunidades Autónomas, porque segundo expuxo, "todas e cada unha" das autonomías "están a gastar un 10% máis en atención primaria fóra da Xunta que gasta neste exercicio un 1,9% menos".