Formoso se estrena con una defensa de la igualdad y pidiendo ambición al PP

El nuevo secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, se estrenó este viernes como líder de la formación con un acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tras ganar las primarias a Gonzalo Caballero el pasado 30 de octubre, Formoso mantuvo un perfil orgánico muy bajo y ayer compareció por primera vez como secretario general no sólo para instar a la Xunta a “sumarse a ambición do PSOE en defensa da igualdade”, sino para sacar pecho del papel del partido del puño y la rosa en este ámbito.

“Ser socialista e ser feminista; non se pode ser socialista sen militar activamente na loita contra a violencia machista”, subrayó.

Sus referencias al Gobierno gallego, atemperadas en el tono en contraposición al papel de choque frontal del secretario general saliente, también sirvieron para ponerle deberes. “O goberno autonómico debe recuperar o nivel de investimentos neste ámbito con fondos propios que había con Emilio Pérez Touriño, porque os orzamentos para loitar contra a violencia de xénero que pon enriba da mesa a Xunta son os que lle veñen a través do Pacto de Estado que impulsaremos os socialistas”, explicó.

Y abundó: “O goberno da Xunta, lonxe de promover políticas reais de igualdade, fai das mesmas unha permanente campaña publicitaria. Campañas que logo son denunciadas polas asociacións de mulleres e polo nosos partido por non ter unha visión real, por non comprender o que é a igualdade”.

Contra esa forma de actuar, Formoso reivindicó el modelo que en su día encabezó el socialista Touriño al frente de la Xunta y lo hizo al abrir el acto antes de dar paso a una mesa redonda que estuvo moderada por Icía Garçía, vicesecretaria general de igualdad de la executiva gallega, y que contó con la participación de Noa Díaz, portavoz en materia de igualdad en el Parlamento de Galicia, Silvia Fraga, secretaria de igualdade de la executiva coruñesa; y Marta Rouco, Zaida Rodríguez y Paula Fernández, homólogas de las executivas de Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente.

En palabras de Formoso, la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, “é sen dúbida o tema máis importante da axenda feminista, que ten múltiples dimensións e polo tanto precisa de ser abordado dende diversos frontes: educativo, sanitario, xurídicio, asistencial e laboral”.

El líder socialista insistió en la puesta en valor de los esfuerzos de la formación del puño y la rosa en esta lucha. “Non se pode ser socialista sen ser feminista, e non se pode ser socialista e non loitar, non militar activamente na loita contra a violencia machista; porque si estamos comprometidos e compronmetidas coa reforma e abolición das institucións patriarcais, todas, absolutamente todas elas, teñen na violencia contra as mulleres unha das ferramentas de opresión”, apuntó.

Esfuerzos socialistas Dentro de esos esfuerzos de los socialistas citó la ley orgánica de 2004 de protección contra la violencia de género, que consideró pionera en el entorno europeo y que 15 años después de su aprobación sigue siendo un referente normativo para los países de nuestro entorno.

Recordó también que fue el Partido Socialista el que impulsó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “para dar unha resposta institucional e de consenso a un problema ao que ll demos a consideración de cuestión de estado porque o é”.

Y terminó su intervención de nuevo en clave del PSdeG. “O Partido dos Socialistas de Galicia é eu como secretario xeral comprométome a que o feminismo sexa unha sinal de identidade de esta organización e que a igualdade estea presente en todo o noso discurso e en todas as esferas organizativas, a que sumemos para avanzar na construcción de unha organización na que toda a loita pola igualdade sexa sinónmimo de feminismo”, concluyó.

Valentín González Formoso quedará proclamado como secretario general del PSdeG en el congreso que se celebrará los próximos 7 y 8 de diciembre en Santiago, en una cita que se prevé asistan más de un millar de personas, entre delegados e invitados.