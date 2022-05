Frenazo del TSXG al alcalde de Oleiros: no presidirá el Consorcio de As Mariñas

JUSTICIA. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia que desestimó el recurso del Ayuntamiento de Oleiros frente al rechazo, por parte del Consorcio As Mariñas, de que el alcalde de ese municipio fuera nombrado presidente de la entidad, que se traspasaran varias de sus funciones y se adscribiese el personal a este ayuntamiento.

En la sentencia, los magistrados explican que “no se discute que el Consorcio As Mariñas no fue capaz de reformar sus estatutos para adaptarse a la ley”, que ahora es la del sector público de 2015, pero indican que esto no implica otorgar las tres peticiones que el alcalde del Oleiros dirigió al consorcio.

Aparte de ser nombrado presidente, el alcalde solicitaba que se traspasaran las funciones de secretaría, intervención y tesorería al Ayuntamiento de Oleiros e iniciar el proceso para adscribir a esta entidad local al personal que prestaba servicios en el Consorcio.

Sobre quién tiene que presidir la entidad, la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG considera que es una cuestión “propia de su autoorganización”, que se contemplaba en el artículo 7 de los estatutos que “en este extremo estaban vigentes al no contradecir la norma superior”. Por eso, concluye, al igual que la sentencia de primera instancia, que “no podría presidir el Consorcio, de forma automática, el alcalde de Oleiros”.

También comparte el TSXG con la primera sentencia que el hecho de que la localidad de Oleiros “fuera la de adscripción no significaba que se le traspasaran a sus funcionarios del cuerpo nacional las funciones de secretaría, intervención y tesorería”. r.m.a.