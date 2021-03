Galicia, a la cabeza de inversión en personal no docente y obras

Los Fondos COVID aportados por el Gobierno para apoyar a las comunidades en la lucha contra la pandemia fueron decididos por cada Ejecutivo autonómico. En el caso de Educación, Galicia recibió 164 millones y su reparto fue diferente al de la mayoría.

Así, según el informe Cole Seguro: a seguridade da educación en Galicia durante o primeiro trimestre do curso 2020/2021, hecho público ayer por la Plataforma da Infancia de Galicia –formada por 35 entidades que trabajan en el sector gallego–, el Gobierno gallego destinó más que el resto a la contratación de personal no docente para los centros educativos de la comunidad. Galicia destaca, junto a Cataluña (22,4%), como las comunidades con mayor gasto en este apartado. Se destinó el 22 % de la inversión a ello, cuando la media estatal es del seis por ciento.

Además, la Xunta y la Consellería de Educación también aportaron más que el resto de estos Fondos COVID al apartado de Obras. De hecho aquí también destaca a la cabeza, con la Comunidad de Madrid (20 %), al invertir el 16,5 % del total frente al 6,5 % de la media estatal.

Tal y como advirtieron este martes en la rueda de prensa de presentación de resultados María Rodríguez, técnica especialista en Educación de la Plataforma estatal, y Mónica Viqueira, vicepresidenta de la Plataforma gallega y delegada de la ONG Educo en Galicia, el problema en Galicia radica en la “carencia de transparencia”. La Consellería de Educación no les facilitó conseguir los datos que necesitaban para realizare su estudio, tardaron en responder o no lo hicieron, unido a las dificultades para conocer los contratos públicos realizados por el Ejecutivo autonómico en educación.

La plataforma asegura que se desconoce a qué tipo de profesionales no docentes se contrató en los centros educativos por esta dificultad para acceder a la información. En el caso de las Obras ocurre lo mismo, con lo invertido daría 16.000 euros para cada centros gallego pero se desconoce en qué.

El cuarto aspecto en el que la Xunta destinó más recurso COVID es el epígrafe General (15 %), donde también detectaron problemas de transparencia, aunque constataron que parte de ello fue para apoyo de limpieza y apoyo de comedores escolares.

Menos contratos de docentes nuevos Otro de los aspectos del informe en los que destaca Galicia, en esta ocasión en negativo, es el hecho de que la Xunta dedicó un porcentaje mucho menor que la media de gobiernos autonómicos a la contratación de personal docente, es decir, a profesores nuevos.

En este caso, Educación presupuestó el 30 % del total de Fondos COVID a este aspecto, cuando el resto de comunidades dedicaron el 55% de media. Destaca el 91,6 % de La Rioja, o el 79 % de Extremadura. De hecho, Galicia es la comunidad que menos invirtió en estas contrataciones de toda España, a bastante distancia de el siguiente, la ciudad de Melilla, con el 35,2% destinado, o el País vasco, el 41 %. De esta forma, cada centro educativo de Galicia habría incorporado un docente nuevo, la mitad de la media de España y muy alejado de lo ocurrido en Murcia, que incorporó 3,3 profesores a cada centro, p la Comunidad de Madrid, con 3,1 docentes contratados en cada uno de sus colegio o institutos.

En su encuesta a la ciudadanía y a la comunidad educativa los principales resultados indican que en Galicia el 82% de la población cree que habrá un impacto en la salud mental de los menores, que un 34 % de los centros no redujeron sus ratios por aula, o que el 14 % de docentes dice que no se le proporcionaron mascarillas para trabajar. El 54 % de los ciudadanos creen que las medidas en los centros fueron suficientes y la mitad cree que no se hizo bastante para tener igualdad de oportunidades educativas.