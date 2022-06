Galicia aprueba la convocatoria del bono alquiler joven de 250 euros

Más de tres meses después de que el Gobierno central anunciase el bono de alquiler para menores de 35 años, la Xunta pudo finalmente este jueves aprobar su convocatoria al recibir del Estado la transferencia de 11,4 millones de euros asignados a Galicia.

La ayuda de 250 euros mensuales durante dos años beneficiará a unos 3.800 jóvenes gallegos con una edad comprendida entre los 18 y 35 años con una fuente regular de ingresos, y que y que no reciban ninguna otra ayuda para el alquiler. El bono sí será compatible con otras ayudas de carácter social, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital.

Así lo informó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consello. Esta línea, bautizada como ‘Bono Alugueiro Mocidade’, estará dotada de un presupuesto de 23 millones de euros para los años 2022 y 2023.

requisitos para solicitar esta ayuda La cuantía de 250 euros mensuales es por joven, lo que supone que, si varios comparten piso y reúnen los requisitos exigidos, podrían solicitar varias. La duración máxima del cobro será de dos años. También podrán acceder a la ayuda quienes tengan alquilada una habitación. En este caso, la cuantía máxima de la renta abonada será de 300 euros (450 en zonas tensionadas).

Al requisito de la edad se le suma también el económico ya que, para solicitar la ayuda, el potencial beneficiario debe tener un contrato de trabajo cuyas retribuciones no excedan los 24.318 euros anuales, equivalentes a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Esto se traduce en que la persona no puede ganar más de 2.026 euros al mes (en doce pagas) o 1.737 euros (en catorce pagas). En relación a la cuantía máxima del alquiler, por norma serán 600 euros mensuales, aunque algunas comunidades autónomas podrán regular este precio hasta los 900 euros al mes. Lo que el bono no podrá es superar el precio del arrendamiento que pagan los jóvenes, que deberá ser, además, su vivienda habitual.

La tramitación se realizará a través de las Consellería de Vivienda, tanto a través de las oficinas físicas como por Internet.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y se cerrará el 31 de octubre de 2022 o en el momento de agotamiento del crédito presupuestario.

renovación del bono alugueiro social Por otra parte, el presidente de la Xunta anunció la renovación del ‘Bono Alugueiro Social’, que cubrirá la totalidad del alquiler a familias más vulnerables con un presupuesto de 11,2 millones de euros.

Se ampliará hasta los 660 euros al mes la cuantía máxima del bono y el Gobierno gallego seguirá asumiendo el 100 % del arrendamiento de las personas beneficiaras.

El importe límite estaba fijado hasta el momento en los 540 euros.