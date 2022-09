Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria llevan la gestión del lobo a Bruselas

Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria trasladaron este lunes al comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, su preocupación por la que consideran una incorrecta gestión estatal del lobo en sus territorios y el aumento de los ataques contra las explotaciones ganaderas.

Sinkevicius recibió a la delegación de esas cuatro comunidades autónomas, formada por responsables de tres partidos distintos, en la que también participaron los consejeros del ramo de Galicia, Ángeles Vázquez (PP); Asturias, Jesús Calvo (PSOE) y Cantabria, Juan Guillermo Blanco (PRC).

Reclaman que la estrategia aprobada por el Ministerio de Transición ecológica que busca proteger a este animal y fomentar su expansión no es necesaria al norte del Duero, donde las comunidades de lobos no solo no están en regresión, sino que, de hecho están aumentando.

“Esa expansión debe hacerse al sur de España, no al norte”, subrayó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que aseguró que en la comunidad, donde llegan a producirse hasta seis ataques de lobos al día y “que viene a ser poco más de un 5 % del territorio”, hay “más manadas de lobos que todo Francia y Portugal juntos”.

“Algo estuvo haciendo bien Galicia y algo se hizo mal en otras regiones. En esas regiones es donde tiene que ponerse las pilas el Gobierno central”, reusimió Vázquez.

Por su parte el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el popular Juan Carlos Suárez-Quiñones denunció que en estos territorios, “que tienen el 98 % de los lobos de España, se está viendo una situación de conflicto como nunca en relación con la ganadería extensiva. Los ataques no disminuyen sino que aumentan.”

Decisión errónea. La delegación de estas cuatro regiones buscaba denunciar ante el Ejecutivo comunitario la errónea decisión del Gobierno de España, a su juicio, de haber incluido hace un año al lobo en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) sin datos fehacientes, postura que también han denunciado ante la Audiencia Nacional.

La decisión ministerial parte de la premisa de que el “canis lupus”, cuya caza deportiva está prohibida desde 2021, está en regresión en el conjunto del territorio. Pero las autodenominadas “comunidades loberas” dicen que esa no es la realidad al norte del río Duero, donde las poblaciones aumentan y también los ataques a cabras, ovejas, vacas, caballos o perros domésticos.

Los consejeros acordaron enviar sus propios datos al comisario, al que invitaron a conocer el problema sobre el terreno, según aseguraron los responsables autonómicos y confirmó a Efe un portavoz de la Comisión, quien dijo que Bruselas “seguirá supervisando y apoyando la situación para encontrar soluciones realistas en consonancia con la legislación de la UE y basadas en datos sólidos”.Esas comunidades quieren recuperar la gestión de las manadas a nivel autonómico, no para eliminar a todos los lobos, sino poder suprimir ciertos ejemplares cuando los técnicos consideren necesario diseminar las poblaciones cuando estén demasiado concentradas, según explicó.

Estrategia del Gobierno central. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el pasado julio una estrategia para la conservación y gestión del lobo, que pretende promover su recuperación natural, fomentando su expansión hacia el este y el sur de la Península, además de impulsar su coexistencia con la ganadería extensiva y reducir de forma significativa los daños al ganado.

Esta estrategia contempla “extracciones” cuando no haya otra solución, pero estas cuatro comunidades critican que la falta de seguridad jurídica hace que ningún técnico quiera firmar la eliminaciones selectivas. “No queremos terminar con el lobo, pero tenemos que ponerlo en su sitio porque si no vamos a terminar con la ganadería extensiva”, instó el consejero cántabro.

Los ataques de lobos suponen un problema no sólo para la ganadería, sino que también introduce “expectativas negras en la lucha contra la despoblación” si los pastores abandonan los campos, lo que a su vez complicará la gestión forestal y aumentará el riesgo de incendios, según denunciaron.

“España ha dicho a Europa que el lobo esta en regresión y le venimos a decir que en nuestros territorios no es cierto. El lobo está en expansión constante en nuestro territorio. Fruto de la adecuada gestión. Los datos reales no son los ofrecidos por España a la UE”, señaló Suárez-Quiñones. “El ganadero ama su caballo, vaca y oveja. No todo se paga con dinero”, matizaron Vázquez y Blanco. El consejero del Partido Regionalista de Cantabria aseguró que, debido la nueva normativa estatal “hay más daños que el año anterior”.