Galicia aún ignora las ayudas antivelutina de la Comisión Europea

Lugo. La Comisión no ha recibido del Gobierno español ni de la Xunta de Galicia ninguna solicitud de apoyo específico para el control de la avispa asiática” . Esta es la respuesta que dió el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez Lázara , que se mostró interesado en las ayudas disponibles en este sentido y posibles solicitudes presentadas por parte de la comunidad gallega.

El eurodiputado de la formación naranja destacó en su pregunta a la Comisión Europea, formulada en octubre pasado, el alto impacto de la velutina en Galicia, en especial en el sector apícola, y recordó que es considerada una especie exótica invasora por la UE. Por tanto, se interesó por las ayudas comunitarias disponibles para combatir la expansión de este insecto y las solicitudes realizadas por España o Galicia.

En su respuesta, que llegó en diciembre último, la Comisión ratifica la consideración de la velutina como “especie exótica invasora de preocupación para la Unión”, recuerda que los Estados miembros “tomarán las medidas necesarias para el control de la especie” y destacó que la ayuda financiera de la UE para estas medidas “está disponible para los Estados miembros” en virtud de varios instrumentos financieros existentes.

La comisión también respondió a la pregunta directa de si España o Galicia han solicitado ayudas específicas contra la velutina y certifica que no, pese a destacar que precisamente uno de los objetivos del anterior programa apícola español (2017-2019) y del actual (2020-2022) en el marco de la política agrícola común es detener su expansión.

COLONIZACIÓN. La vespa velunina, tal como reconoce la UE, es una especie invasora. Como muchas otras, llegó a Europa desde el continente asiático, entrando por Francia allá por el año 2004. Desde el país vecino, como una plaga imparable, se propagó a diferentes países del entorno hasta llegar a España, atravesando los Pirineos. Del País Vasco saltó a Asturias y de aquí a Galicia, donde se coló hace ya algo más de ocho años.

En el mapa galaico se detectó por primera vez en A Mariña lucense y luego en las Rías Baixas en 2012. Un año después, sus singulares y voluminosos nidos se extendían por la mayor parte de la franja costera de la comunidad. Desde entonces no ha dejado de avanzar por el territorio gallego y, a día de hoy, se ha instalado ya en algo más de 250 ayuntamientos de norte a sur, desde Viveiro o A Coruña hasta Vigo y O Courel.

En ese avance colonizador, ni la Administración, ni los apicultores en su incansable lucha has sido capaces de ponerle freno alguno. La realidad asumida por todos, desde el propio Gobierno gallego hasta el sufrido sector apícola, es que este insecto invasor llegó para quedarse y pensar es su erradicación no es realista, hasta que no se llegue a descubrir un parásito o algún otro sistema que, cuando menos, ponga freno a su proliferación cada nueva primavera, cuando las reinas construyen sus nidos primarios, con miles de velutinas en cada uno de ellos.

Los expertos aseguran que representa una seria amenaza para la biodiversidad en Galicia. En especial para el mundo de las abejas, ya que este insecto polinizador y productor de miel, es uno de los manjares preferidos para el depredador también llamado avispón asiático, al que atacan en sus colmenas. A..a.