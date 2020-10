Galicia Calidade da su sello a Leche Río, Cabo de Peñas y a dos bodegas

Galicia Calidade acaba de elevar por encima de los 400 los productos que certifica en más de 135 empresas gallegas, donde el sector alimentario y el turístico –hotelero, restaurantes, casas rurales y clubes náuticos– suman casi el 90 % del total, acaba de sumar más efectivos.

La Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación ha dado el visto bueno a la incorporación en este sello de garantía a las empresas alimentarias Grupo Leche Río (Lugo), Conservas del Noroeste (Vilaboa) y las bodegas Gran Bazán (Vilanova de Arousa) y Finca Millara (Pantón), después de que superasen todos los controles de calidad que realiza la entidad pública certificadora.

Recuerda también Galicia Calidade que recientemente sumó a las empresas Viña Costeira, Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia, Freshcut y también a Pementos Carmucha.

Esta distinción continúa así su expansión entre las empresas más representativas del sector alimentario: en el lácteo son Galicia Calidade Feiraco, Larsa e ahora Río y Leyma. Conservas del Noroeste –con su marca Cabo de Peñas– se suma a Jealsa y Luís Escurís Batalla, y fuera del pescado, en el mundo vegetal, está A Rosaleira.

Bodegas son ya 18 las ampradas 18 as adegas que contan cos seus viños amparados polo selo de calidade, onde están presentes as cinco denominacións de orixe. Na D.O. Rías Baixas coa chegada de Gran Bazán, son xa 8 as adegas certificadas: Adega dos Eidos, Adega Valdés, Terra de Asorei, Altos de Torona, Paco & Lola, Señorío de Rubiós e Valtea. Na Ribeira Sacra, Finca Millara súmase a Regina Viarum e Vía Romana. Ademais, a D.O. Valdeorras conta con tres adegas: A Coroa, Ruchel e Terriña; Monterrei suma dúas adegas, Gargalo e Quinta do Buble; e o Ribeiro coa recente incorporación de Viña Costeira suma dúas adegas xunto a Bodegas Nairoa. Firma