Galicia detecta casi 1.300 contagios de covid en un día, pero caen los hospitalizados a 473

SANTIAGO. EUROPA PRESS. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha detectado en el último día 1.293 nuevos contagios de COVID-19, con los que los casos activos de la enfermedad en Galicia suben hasta acercarse a los 13.000. Con todo, las hospitalizaciones de personas con coronavirus continúan en descenso con 473 pacientes, 18 menos que una jornada atrás. Según los datos actualizados este viernes por la Consellería de Sanidade, con registros hasta las 18,00 horas del jueves, recogidos por Europa Press, los enfermos COVID-19 en unidades convencionales de hospitalización bajan a 455, 16 menos que 24 horas atrás, mientras que en unidades de cuidados intensivos hay 18, dos menos.

Esta bajada se replica en cuatro de las siete áreas sanitarias, pero la de Vigo marca la tendencia contraria con 95 ingresados (+4), al subir los que están en planta a 93 (+5) a pesar de la bajada de los de la UCI a dos (-1). Además, las cifras de hospitalizados se mantienen estables en las dos restantes: A Coruña-Cee, con 118 pacientes, de los que 10 están en la UCI; y Lugo-A Mariña-Monforte, con 54, todos ellos en unidades convencionales. De las restantes, la que más desciende es el área de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 53 hospitalizados (-12), de los cuales solo uno está en críticos; seguida de las de Pontevedra-O Salnés, con 59 (-4), cuatro en cuidados intensivos (sin cambios); de Ferrol, con 25 (-4), uno de ellos en la UCI (no varía); de Santiago-Barbanza, con 69 (-2), pero se queda sin ninguno crítico (-1).

CASOS EN ASCENSO. Por tercera jornada consecutiva se disparan los casos activos hasta alcanzar los 12.885 en los datos de este viernes, que representan 933 más que hace un día al registrarse más contagios (1.293) que altas (359), a lo que se añaden cinco fallecimientos. El viernes 17 de junio había 10.967 infecciones activas. El ascenso es generalizado en las siete áreas sanitarias gallegas, con el área de Vigo como la de más incremento, hasta los 2.546 pacientes (+178), seguida de la de Lugo con 1.568 en total (+174), de A Coruña con 2.708 (+171) y de Santiago con 2.194 (+162). También suben los casos activos en la de Ourense, hasta los 1.550 (+86); en la de Pontevedra, a 1.467); y en la de Ferrol, hasta los 829 (+75). Asimismo, hay 23 pacientes sin área sanitaria asignada.

MÁS CONTAGIOS. mPor su parte, los nuevos contagios de covid-19 detectados por el Sergas en un día descendieron a 1.293, que son 153 menos que los 1.447 de los notificados el jueves, tras los 1.432 del miércoles. Con el nuevo protocolo no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable. De todos las infecciones registradas en las últimas horas, Vigo y A Coruña empatan en cabeza con 252 cada una. Le siguen la de Santiago, con 223, y la de Lugo, con 192. Mientras tanto, la de Ourense detectó 148 en un día, la de Pontevedra 135 y la de Ferrol 87. Mientras tanto, cuatro de los nuevos contagios no tienen área sanitaria asignada.

Así, los contagiados desde el inicio de la pandemia ascienden en Galicia a 638.784, de los cuales 143.845 corresponden al área de Vigo; 132.252 a la de A Coruña; 101.731, a la de Santiago; 77.927 a la de Ourense; 72.909, a la de Pontevedra; 70.311 a la de Lugo; y 38.903, a la de Ferrol. Según el último informe actualizado por el Ministerio de Sanidad este pasado martes, 21 de junio, adaptado al nuevo sistema de vigilancia de la Covid-19 centrado en población vulnerable, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia en mayores de 60 años aumentó a 865,57 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional subió a 653,25.

En la Comunidad gallega la incidencia en el grupo de edad de 60 a 69 años ascendió a 14 días a 790,33 casos por 100.000 habitantes; en el de 70 a 79 años a 874,24; y en el de mayores de 80 años subió a 967,08. Este jueves pasado se hicieron 1.129 PCR en Galicia, que elevan a 3.927.563 las pruebas de este tipo hechas desde el inicio de esta pandemia, y 2.419 test de antígenos, que suponen 1.809.312 hechos en la Comunidad gallega desde el comienzo de esta crisis sanitaria.

FALLECIDOS Y CURADOS. Las víctimas de la pandemia de la Covid-19 en Galicia registradas en la web del Sergas aumentan a 3.569 después de haber notificado este viernes la Consellería de Sanidade cinco nuevos fallecimientos. Mientras, desde el inicio de esta crisis sanitaria 622.409 personas se han curado de la covid-19 en la Comunidad gallega, después de recibir el alta otras 359 con respecto a la jornada anterior.