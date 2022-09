Galicia pide al Gobierno que priorice el AVE Vigo-Oporto en la conexión lusa

El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, reclamo este lunes de nuevo al Gobierno de España un impulso a la alta velocidad entre Vigo y Oporto y, utilizando para ello los fondos europeos, secunde así la planificación de la conexión entre ambos países que defiende el Gobierno portugués.

“Está demostrado que el Gobierno portugués quiere potenciar la conexión de alta velocidad con Galicia a través de Vigo, lo lleva diciendo varios años, pero nosotros queremos que el Gobierno de España aproveche los fondos europeos que están sobre la mesa, que tome conciencia de esta necesidad y que apoye decididamente la alta velocidad entre Vigo y Oporto”, dijo Calvo durante una visita a la sede en Vigo de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

En numerosas ocasiones, el Gobierno luso ha dejado claro cuáles son sus prioridades en las conexiones por AVE con España. En junio, en un almuerzo con empresarios de los dos países, el primer ministro, Antonio Costa, no dejó dudas. “Vamos a discutir con el Goierno de España. El tema no es cómo ir a Madrid, es cómo ir a cualquier punto de la red de alta velocidad de la Península Ibérica (...). Yo puedo querer ir a Madrid, como ir a Barcelona, a Valencia o a Sevilla. España es muy bella, no es solo Madrid”, dijo en aquel encuentro.

Coincidindo con la visita a la AECT, Calvo recordó las propuestas consensuadas entre la Xunta y el Norte de Portugal que se avaluarán en la Cumbre Ibérica prevista para el próximo octubre en la localidad de Viana do Castelo entre os gobiernos de España y Portugal. En esta línea, el Gobierno gallego y el Norte de Portugal siguen reclamando el impulso del tren de alta velocidad entre Vigo y Oporto y la construción de la salida sur de Vigo, como un primer paso para prolongar esta línea, así como la conexión internacional por autovía entre Galicia y el noroeste portugués.

Diego Calvo reclamó que la Xunta lleva reclamado de forma reiterada al Gobierno central que se comprometa con la línea de alta velocidade entre Vigo e Oporto para impulsar la competitividad y las sinergías entre Galicia e Portugal, de la misma manera que está haciendo el Gobierno luso. Por eso, incidió en la necesidad de que el Ejecutivo estatal impulse la salida sur de Vigo que –explicó– sigue con el estudio de alternativas y sin planificación presupuestaria para su ejecución.

Recientemente, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se le preguntó por las prioridades de Portugal respecto a cómo ha de ser la conexión entre Lisboa y Madrid. España, hasta el momento, apuesta por Badajoz, frente a Vigo o Salamanca. La ministra, en una entrevista en la emisora Onda Cero, aseguró que se trabajará en las distintas alternativas. “Al margen de las alternativas que se puedan plantear en las mesas de coordinación, en lo que ya existe en la mesa se está avanzando tanto en España como en Portugal”, concluyó la titular de Transportes.