Galicia quiere ampliar el área de los PAC para dos helicópteros del 061

Santiago. El Parlamento de Galicia aprobó ayer una proposición no de ley por la que insta a ampliar los puntos de atención continuada (PAC), con el fin de que cuenten con una superficie adecuada para facilitar el traslado de pacientes a centros hospitalarios, a través de los dos helicópteros con los que cuenta el 061, solicitando la colaboración de los ayuntamientos, que “facilitarán la disponibilidad de terrenos de ser preciso”.

Este último aspecto fue el que llevó al PSdeG a abstenerse en la iniciativa, que contó con el voto favorable del BNG, puesto que desconfía, según trasladó el diputado Julio Torrado, de que ese inciso acabase por descargar la responsabilidad de la cesión de los terrenos y la carga económica en los ayuntamientos.

La iniciativa fue defendida por la portavoz popular de Sanidade, Encarna Amigo, que explicó que “uno de los recursos fundamentales, por su flexibilidad y por su rapidez”, con los que cuenta la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 son los dos helicópteros con base en Santiago y Ourense.

Son dos aeronaves que realizaron en el último lustro cerca de 5.000 servicios y cuyo equipamiento permite prestar asistencia médica in situ a pacientes críticos en el menor tiempo posible, con personal especializado y con todos los elementos necesarios para llevar a cabo maniobras de soporte vital avanzado.

En este sentido, Amigo manifestó que disponer de helisuperficies en los puntos de atención continuada pueden “solventar situaciones complejas en cuanto a patologías” que dependen de los tiempos de respuesta. “Si podemos contar con espacios adecuados para el aterrizaje de los helicópteros, podemos reducir los tiempos de asistencia a los pacientes y también se puede dotar de este servicio de mayor seguridad con respecto a los puntos de toma habituales”, destacó.

más temas debatidos. En la Comisión de Sanidade y Política Social del Parlamento de Galicia también fueron debatidas, a lo largo de la mañana de este miércoles otras iniciativas relativas a la atención primaria y a la situación del covid, pero que fueron rechazadas con votos del PPdeG.

Por un lado, la diputada del Bloque, Montse Prado defendió una propuesta para que el Gobierno gallego abandone el “cortoplacismo” y su “improvisación” en la lucha contra la covid y propuso un paquete de medidas estructurales que permitan “anticiparse frente a la pandemia y estar preparadas ante nuevas olas o nuevas amenazas”. En este sentido, defendió la creación, de una red gallega de vigilancia epidemiológica para la detección y alerta anticipada de virus, a partir del proyecto de investigación CovidBens.

Los populares dijeron que no se pueden tomar medidas contra cepas que aún no han llegado y defendieron que, si bien hay voces que van en el sentido de no rastrear de forma generalizada, Galicia “reforzó” esta medida, a lo que el BNG replicó con el “caos” que hubo en este ámbito durante cualquier ola de la pandemia.

Por su parte, el diputado socialista Julio Torrado defendió una iniciativa para el aumento progresivo de la presencialidad de primaria: “Hay un problema de personal y de recursos”. El PP votó en contra y defendió que siempre que la pandemia lo ha permitido, se han cumplido los objetivos de presencialidad firmados. e.p.