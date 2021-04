Galicia volverá a reclamar en Madrid la gestión de las competencias en tráfico

Galicia volverá a pelear por gestionar las competencias de tráfico, circulación y seguridad viaria. Otra vez, tras los intentos infructuosos del pasado. De nuevo, el Parlamento de Galicia dio el visto bueno a la proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego para debatir en el Congreso de los Diputados esta transferencia, con los votos a favor del BNG y el PSdeG y la abstención del PPdeG.

Fue un debate marcado por los reproches cruzados por lo sucedido en el pasado. Por las proclamas de los méritos propios en los avances de las transferencias. Pero un debate en el que, a fin de cuentas, los tres partidos estuvieron de acuerdo en la necesidad de que Galicia avance en la gestión de las competencias que le corresponden, avance en el autogobierno y se pueda equiparar a Cataluña y País Vasco.

El diputado del Bloque, Luís Bará, fue el encargado de dar los argumentos para sacar adelante esta proposición. Una especie de deja vu de debates de años anteriores. Así, Bará evitó meterse punto por punto en los detalles de una propuesta que ya es “sobradamente coñecida”, debatida en 2008 a propuesta de los nacionalistas y en 2019 por iniciativa del PSdeG.

DÉCADA SIN TRANSFERENCIAS. Bará habló de “un memorial de agravios, unha longa historia que debería avergoñar a algúns grupos polos seus votos no pasado”. Y cargó contra el gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabilizó de “doce anos de parálise, estancamento e retroceso”. Durante estos años, “Galicia perdeu posicións”, agregó, y se volvió a la bancada popular para recriminar también “o incumprimento das promesas do Partido Popular”.

Prosiguió asegurando que, desde la llegada del PP a San Caetano, “o balance é de cero patatero, un baleiro, o deserto, a irrelevancia política”. “En vez de competencias habería que falar das incompentencias do goberno de Feijóo”, antes de sentenciar que “é a peor etapa da historia da autonomía. Nunca pasara nada igual: catro lexislaturas sen ningunha competencia”.

Bará instó a los populares a “rectificar” y sacar adelante una proposición que se aprobó en 2008 con el voto a favor de todos los partidos en el Pazo do Hórreo, pero que chocó con el Congreso, donde el PSOE se posicionó en contra y el PP se abstuvo.

SINGULARIDADES DE GALICIA. Bará y el diputado del PSdeG Pablo Arangüena, señalaron que la siniestralidad de la comunidad es mayor que la media del estado, por factores como la climatología, la dispersión poblacional, por el parque móvil envejecido o la orografía. Arangüena agregó que el desmantelamiento de los servicios públicos y del transporte en el rural, aumentan el número de desplazamientos que realizan en coche personas mayores. “A lexislatura do rural de Feijó nunha de tantas promesas incumpridas”, afirmó.

En el cruce de reproches por ver quién había hecho más por el autogobierno gallego, Arangüena le espetó a Bará que no aceptaba “ningún tipo de lección do BNG nesta materia”, aludiendo a la propuesta presentada por su grupo en 2019. “Señor Arangüena, vostede ten memoria selectiva. En 2010 vostedes votaron en contra da nosa proposta, que era a mesma. De qué estamos a falar?”, replicó el diputado del Bloque.

Arangüena, que también tuvo tiempo para acordarse de la falta de transferencias durante el gobierno de Feijóo, aseveró que “o PSdeG propón avanzar, pero non polo camiño do delirio do independentismo”.

EL PP SE ABSTIENE. José Alberto Pazos, el diputado del PPdeG, tenía trabajo: capear el temporal y justificar los doce años sin nuevas transferencias. Lo hizo recordando las logradas por Albor, Fraga, e incluso, por Touriño. “Cada un deles foi fillo do seu tempo e da realidade que lle tocou. Parece bastante evidente que canto máis desenvolvido está o noso autogoberno, menos marxe hai para novas transferencias”, reflexionó.

No obstante, reivindicó que Galicia “é a terceira comunidade con máis competencias” y afirmó que “cumpridos 40 anos do Estatuto, a comunidade alcanzou as cotas máis altas de autogoberno da súa historia, e no se tería logrado sen o traballo do PPdeG. Eso é indiscutible”.

Pazos puso en valor “o compromiso coa defensa dos intereses de Galicia” por parte de Feijóo. E hizo uso del eslogan de campaña: “En cada unha das ocasións nas que se cuestionaron os lexítimos dereitos dos galegos, este goberno sempre deu a mesma resposta: Galicia, Galicia, Galicia, e sempre máis Galicia”.

El diputado conservador se centró en el Bloque: “Ao BNG lle tomaron o pelo”, dijo, aireando uno de los puntos suscritos por los nacionalistas y el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Bará respondió con ironía: “non lle teño que recordar que houbo unha pandemia”, para justificar que no se pudiera reunir la Comisión sobre transferencia de competencias. “Pidan vostedes a convocatoria, que tiveron doce anos para facelo”, prosiguió Bará, antes de darse media vuelta y pedir a Santalices que calmase los ánimos de los diputados populares.

Pazos aseguró que no serían “un impedimento”, para una reivindicación en la que dijo que creían. “Galicia está preparada para asumila”, agregó. En la votación, los 40 diputados del PPdeG decidieron abstenerse.