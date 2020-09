Gobernabilidad de Ourense, primer escollo en la recién estrenada Legislatura

Sandra Sánchez. SANTIAGO. EFE. La gobernabilidad de la tercera ciudad de Galicia, Ourense, y la inestabilidad municipal bajo el mando de Gonzalo Pérez Jácome que se ha recrudecido con la ruptura del pacto entre Democracia Ourensana y el PP, amenaza con ser el primer escollo para el consenso que los partidos políticos se habían comprometido a procurar en esta nueva Legislatura.

Tras las elecciones locales de mayo de 2019, el PP y Democracia Ourensana llegaron a un pacto para que Gonzalo Pérez Jácome, líder de la tercera fuerza más votada en las elecciones municipales en Ourense, fuese elegido alcalde de la ciudad mientras que Democracia Ourensana facilitó que, a su vez, Manuel Baltar fuese designado presidente de la Diputación Provincial.

Sin embargo, la llegada de Democracia Ourensana al ejecutivo causó estragos en su cohesión interna hasta el punto de que cinco de los siete ediles de Democracia Orensana, todos menos él y otro, ahora su segundo, señalaron a Jácome por presuntas irregularidades en la gestión de fondos del partido y lo llevaron ante la Fiscalía, al tiempo que piden una y otra vez públicamente su dimisión.

Ante esta situación, el regidor esta mañana retiró las competencias a estos concejales y, de forma paralela, el PP optó por suspender de forma "temporal" su pacto con Democracia Ourensana aunque no pidió la dimisión del alcalde.

Pérez Jácome tampoco parece dispuesto a dar marcha atrás y ceder su cargo como demostró su último movimiento de la mañana nombrando a Armando Ojea su concejal de confianza, como nuevo teniente de alcalde del consistorio.

Pese a su intención de aferrarse al cargo, las fuerzas de la izquierda -PSOE y BNG- exigen que se fuerce su destitución y se abra un nuevo periodo en la administración local. Además, reclaman que sea la dirección autonómica del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, la que ponga fin a la situación de inestabilidad en la ciudad de As Burgas.

Mientras las fuerzas de la izquierda insisten en la necesidad de "poner fin" a un gobierno "esperpéntico" que, en poco más de un año, se puso en contra de funcionarios, sindicatos y medios de comunicación de la ciudad; en el PP no descartan que la situación pueda reconducirse ya que el regidor no pretende dar un paso atrás y ceder el bastón de mando. No parece próxima, así las cosas, la solución a la situación de Ourense, pues ni siquiera la aritmética invita a pensar en un remedio fácil.

Los resultados electorales de los comicios que dieron representación a PSOE (9 ediles), PP (7 ediles), Democracia Ourensana (7 ediles), BNG (2 ediles) y Ciudadanos (2 ediles) obligarían a que una posible moción de censura fuese suscrita por las fuerzas de la izquierda de forma conjunta con el PP en el marco de un acuerdo que tampoco se antoja sencillo.

Desde PSOE y BNG consideran que después del experimento fallido en la ciudad, el PP debería facilitar un Gobierno de izquierdas.

Sin embargo, los populares no parece que vayan a ceder a la izquierda la gobernabilidad de una de las principales ciudades de Galicia y, además, cuentan con el respaldo de los ediles críticos de Democracia Ourensana que ya avanzaron que respaldarían que fuese un alcalde popular el encargado de ponerse al frente de la gestión local.

Con este panorama, la inestabilidad en la ciudad se traslada a la capital gallega y a las direcciones autonómicas de las formaciones con representación parlamentaria, BNG y PSdeG, que exigen respuestas rápidas para poner solución a tan compleja situación.

Muy al contrario, no parece que los problemas municipales entre el PP y el alcalde vayan a contagiarse por el momento a la Diputación de Ourense, donde la solidez de la dirección de Manuel Baltar no semeja estar en apuros.

Baltar utilizó los dos votos de Democracia Ourensana en la institución provincial para conseguir el Gobierno de la Diputación pero mantiene seguro el respaldo de uno de ellos, ya que Miguel Caride, el principal edil crítico con Jácome, no estaría dispuesto a facilitar un Gobierno alternativo.