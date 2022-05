Greenpeace y otras ONG piden paralizar la granja de pulpos de Nueva Pescanova en Canarias

Compassion in World Farming, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace y Ecologistas en Acción, principales ONG de conservación del medioambiente y de bienestar animal, se han unido con el objetivo de pedir al gobierno de las Islas Canarias que rechace los planes de Nueva Pescanova de construir una granja de pulpos, puesto que su materialización, aseguran, conllevaría una práctica cruel para los animales y es insostenible. Además, han destacado la importancia de que dicho proyecto no reciba fondos europeos para su puesta en marcha, ya que la propia naturaleza del mismo es radicalmente incompatible con múltiples políticas de la UE, incluidas sus propias directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura.

Las organizaciones de protección animal advierten de la “crueldad” que conllevaría confinar a estas criaturas –inteligentes y naturalmente solitarias– en granjas industriales. De este modo, el pasado octubre Compassion in World Farming lanzó un nuevo informe, ‘Cría intensiva de pulpo: una receta para el desastre’, que describe las razones científicas contra la producción comercial de esta especie. A pesar de ello, la multinacional Nueva Pescanova hizo público su intención de abrir la primera granja de pulpos del mundo, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de poder inaugurarla en el verano de 2023.

Dada la gran popularidad del pulpo a nivel nacional, las poblaciones salvajes de la especie están disminuyendo, alcanzando en 2015 la cantidad de pulpos capturados –en todo el mundo– un máximo de 400.000 toneladas, 10 veces más con respecto al año 1950. Las ONG advierten que la solución para la sobreexplotación de las poblaciones salvajes de esta especie pasa por su adecuada evaluación y gestión pesquera de sus poblaciones, no por la cría en cautividad.

El planteamiento del proyecto, mantienen las ONG, es insostenible dada la naturaleza de la especie. Los pulpos son carnívoros y por ello necesitan ser alimentados con grandes cantidades de proteína animal –incluidos pescados y crustáceos–, una práctica “completamente insostenible” ya que contribuiría a una situación de sobrepesca aún mayor en los océanos del mundo.

Así mismo, explican, obligarlos a vivir en espacios reducidos puede dar lugar a episodios de agresión por territorialismo e incluso al canibalismo. Actualmente no existe una legislación para proteger su bienestar en las granjas y no existe un método de sacrificio humanitario aprobado científicamente.

NUEVA PESCANOVA. La multinacional pesquera ha anunciado públicamente su firme intención de solicitar financiación del Fondo Europeo de Recuperación, con el fin de invertir en la granja. Sin embargo, añaden las ONG, la cría de pulpo es incompatible con el Acuerdo Verde Europeo, las Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE, la estrategia De la Granja a la Mesa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

COMPASSION IN WORLD FARMING. La responsable de Investigación de Compassion in World Farming y autora del informe presentado, Elena Lara, sostiene que “no hay una razón aceptable para criar pulpos cuando sabemos que estos animales sufrirán en las condiciones de cría intensiva, que es una práctica insostenible ya que son animales carnívoros y que no es la solución para mejorar la situación de las poblaciones salvajes como afirma Nueva Pescanova. La cría de pulpos es completamente incompatible con múltiples políticas de la UE, por lo que es impensable que se permita a la empresa recibir fondos públicos de la UE para este proyecto. El Gobierno de Canarias debe tomar posición y evitar que se embarquen en este proyecto cruel e insostenible”.

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) . “Cuando debemos volcarnos en una transición ecológica justa en todos los sectores económicos, incluida la producción de alimentos de origen marino, vemos que hay empresas que se mueven en la dirección contraria. Criar en cautividad organismos marinos carnívoros no es una alternativa a la sobrepesca, ni es una solución para la seguridad alimentaria, por el contrario, incide en agravamiento de la sobreexplotación de las pesquerías y desvía recursos preciosos para el consumo humano a la acuicultura, son duros a 15 pesetas”, declara Raúl García, Coordinador de pesquerías de WWF.

GREENPEACE. Pilar Marcos, Responsable de la campaña océanos de Greenpeace dice, por su parte, que “apuntar a la sostenibilidad de esta macrogranja porque se dejará de pescar pulpo salvaje es muy contradictorio. Comenzar una nueva actividad acuícola de una especie carnívora y que sólo responde a la creciente demanda de los mercados internacionales, puede incidir en la sobreexplotación de otros recursos pesqueros y la degradación de todo el ecosistema marino. Los pulpos se alimentan de pescados y harinas de pescado y multiplicaría su impacto en el mar”.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. “Los argumentos utilizados por Nueva Pescanova referidos a garantizar que la producción de pulpos en cautividad pondrá fin a la sobreexplotación de las poblaciones salvajes de Octopus vulgaris, carecen de base científica alguna”, como comenta Ana Aldarias, responsable del área de medio marino de Ecologistas en Acción “el estado de las poblaciones salvajes no depende de la posible actividad de dicha empresa, sino de la adecuada evaluación y gestión pesquera de sus poblaciones” concluía.