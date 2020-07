Hasta 60 millones en ayudas para la vendimia

VITICULTURA. El Gobierno gallego habilitará un préstamo con el que prevé “movilizar hasta 60 millones de euros” para cubrir el coste de la próxima vendimia y “que las uvas no se queden en las cepas o en las parras”, aseguró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, su máximo responsable explicó que ante una “situación excepcional y un momento excepcionalísimo” el Gobierno gallego ha tomado esta decisión para que todas las bodegas puedan comprar “toda la cosecha en condiciones normales de mercado”, sobre todo cuando hay “una tensión enorme en el sector”. Sobre la situación en el mundo vitivinícola, el presidente gallego aseguró que la propuesta del Ministerio de Agricultura pasa por no vendimiar una parte, ya que hay excedentes embotellados de la cosecha anterior, que no han podido salir al mercado por el cierre de algunos de sus canales habituales de distribución durante la pandemia, como son los ramos de hostelería y restauración.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, la última antes de las elecciones y, por lo tanto, antes de estar en funciones, Núñez Feijóo destacó también la financiación autonómica de 14 millones de euros, para movilizar hasta 60 millones, y dotar de liquidez a autónomos, pymes y microempresas, con dos líneas, dotadas con 6,1 y 8 millones de euros. A.a