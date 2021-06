Homenaje a la excelencia y el esfuerzo del futuro en Galicia

La excelencia académica volvió a ser reconocida por la USC en un evento conmemorativo celebrado este jueves en el Salón de Actos de la Facultade de Medicina. Los homenajeados, 920 chicas y 443 chicos que obtuvieron una nota igual o superior a nueve en la parte obligatoria de la Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), fueron distinguidos por las máximas autoridades de Galicia.

Con la presencia del rector Antonio López; la vicerrectora de Igualdade, Cultura e Servizos, Mar Lorenzo; el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo; y hasta la concelleira de Benestar, Inclusión e Maiores do Concello de Lugo, Olga López Racamonde, la ceremonia para premiar todo el esfuerzo de estos 1.363 estudiantes, procedentes de A Coruña (655), Lugo (166), Ourense (164) e Pontevedra (378), se desarrolló con éxito y total seguridad.

Transmitida vía telemática, mediante la cual muchos familiares e incluso premiados pudieron seguir dicha iniciativa, las primeras palabras llegaron de López, quien dio les dio la bienvenida a ellos, así como a todos los asistentes presenciales, destacando que “é un pracer recibilos aquí na universidade”.

Añadiendo que le gustaría “estar todos xuntos ainda que non ía ser fácil tampouco a loxística” y remarcando que “as dificultades de pandemia persisten”, el rector no se olvidó de agradecer la participación y el interés que todas las personas, en formato físico o online, mostraron por este gran reconocimiento.

Tras ello, y destacar la participación de las autoridades académicas citadas, López dio paso a Uxía Carrero Caramés, estudiante del IES Plurilingüe Eusebio da Garda (A Coruña), que procedió a leer un discurso con el que buscó representar a todo el estudiantado homenajeado.

“Desexaría comezar felicitando aos estudantes polos excelentes resultados acadados na ABAU neste ano tan extroaordinario no que a COVID nos acompañou sen descanso. Foron moitas as situación as que nos tivemos que enfrontar como a perda seres queridos ou a propia enfermidade, pese a todo podemos dicir cheos de orgullo que as puidemos superar de xeito sobrado”, dijo la alumna, agradeciendo asimismo “o traballo de todo o persoal sanitario, científico e cantos fixeron posibles que hoxe todos estemos aquí nuncha situación moito mellor da esperada”.

Carrero, que también quiso resaltar la labor y responsabilidad “das direccións, as comunidades educativas e todos os que levaron a cabo os protocolos COVID nos centros de ensinanza, porque permitiron algo que semellaba imposible en septembro: as clases presenciais en case todas as aulas galegas, también tuvo buenas palabras para el profesorado autonómico, a quien agradeció su “implicación e esforzo”, así como para las familias por su “paciencia” y apoio incondicional”.

“Fixeron que moitas veces neste ano de pandemia se puxeran as nosas necesidades e o noso futuro por diante doutras moitas cousas”, comentó la estudiante en este sentido, poniendo también en valor, por otro lado, la fortaleza de todos los alumnos, “xeración que tivo que convivir nas aulas coa pandemia”, y evidenciando su valentía, sacrificio y alegría, “mesmo nos momentos máis duros do ano”.

“Comezamos agora cunha nova etapa nas nosas vidas, descoñecida e emocionante. Haberá moitos malos momentos pero xa temos demostrada a nosa capacidade de adaptación e o noso mérito. Nós somos o futuro e tamén a proba de que as novas xeracións somos máis capaces e estamos máis preparadas do que se adoita crer”, sentenció Carrero Caramés.

Tras ella intervino Raquel Cruz Guerrero, como “a voz de nais e pais”, según avanzó López. La genetista, madre de la galardonada Alicia Gayoso Cruz, optó por volcar todas las felicitaciones a los alumnos. “Enhorabuena a todos vosotros, a los estudiantes que vais a recibir hoy este reconocimiento. Sé que lo políticamente correcto sería extender la felicitación a vuestros padres y a vuestros profesores, pero la verdad es que soy bastante reacia a las generalizaciones y a las felicitaciones colectivas”, manifestó al iniciar su particular discurso.

“En lo personal, por favor, avanzad. En lo académico manteneos, seguid así, seguid con esta actitud, con este espíritu de superación, con estas ganas de aprender y de mejorar en la carrera que escojáis”, recomendó asimismo. “Si seguís así seguro que acabáis esta etapa universitaria que comenzará dentro de un par de meses con el mismo nivel de excelencia que os estamos reconociendo hoy aquí”, añadió.

Representando a los institutos de la comunidad gallega, posteriormente se pronunció Xavier Mouriño, director del IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. “É unha honra falarvos en nome de todos os centros de Galicia nun curso tan especial como o que acabamos de rematar”, dijo, dando su enhorabuena al “alumnado excelente e ás súas familias, a todos os centros educativos e aos seu profesorado por este excelentes resultados”.

El docente, asimismo, no olvidó los momentos más duros de la pandemia, dejando patente el esfuerzo y la superación que predominaron durante el inicio de las clases, cuya situación fue mejorando conforme avanzaba el curso: “Comezamos en septembro e xa viamos un ceo negro en outubro co peche dos centros e a volta á educación a distancia. Pasou outubro, pasou novembro e chegou decembro e os centros eran os espazos máis seguros fronte a pandemia. Abrimos portas e ventás, pasamos frío, desinfectamos centos de veces os pupitres, gastamos miles de botes de xel hidroalcoholico, deixamos de compartir cousas e aprendimos a sorrir cos ollos”.

Finalmente, conforme informó Celso Rodriguez Fernandez, delegado do Reitor para Ensino Medio, procedió a ir llamándose a los diferentes estudiantes galardonados que estaban presentes en el acto para que recogieran su diploma, mostrándose paralelamente una serie de fotografías de todos ellos, tanto los que asistieron como aquellos que siguieron el evento desde casa, quienes ya han recibido el mismo en sus hogares con una carta del rector.