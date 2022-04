Hospital de Pontevedra: uno de los mejores servicios de anestesiología

La figura del anestesiólogo es fundamental en cualquier hospital, sus funciones son transversales y van más allá de cualquier área, tocándolas todas; y también más allá de las operaciones, estando implicado también en el pre y en postoperatorio. Y Galicia puede jactarse de tener uno de los mejores servicios de anestesiología de todo el territorio nacional, ubicado en el Hospital de Montecelo, en Pontevedra, y formado por 40 profesionales –el 80 % de ellos mujeres–, que cada día dan lo mejor de sí para salvar miles de vidas y ayudar a otras tantas.

Por su impecable labor, y por segundo año, este servicio estuvo nominado en los Premios Best In Class (BIC) de 2021 a mejor servicio de anestesia y atención al paciente. Había cinco nominados y, aunque el equipo de Pontevedra no terminó ganando el galardón, tuvieron el honor de medirse mano a mano con servicios de la talla del del Hospital de Cruces de Bilbao, la Fe o el General Universitario de Valencia.

El servicio de anestesiología que trabaja en el Hospital de Montecelo de Pontevedra, tal y como detalla a EL CORREO su jefa, Marina Varela, también lo hace en el Hospital Provincial de Pontevedra. Entre los dos disponen de 15 quirófagos, un bloque quirúrgico, una unidad de reanimación, la unidad de recuperación postfarmacéutica, una unidad postoperatoria, una unidad de cirugía mayor ambulatoria y una unidad del dolor. En todas ellas están presentes los anestesiólogos.

“Esta es una especialidad transversal”, asegura la doctora Varela, presente en tres consultas: “preoperatoria, intraoperatoria (estando presente en el propio quirófano) y postoperatoria”. A ello se suma la unidad de recuperación postanestésica y la de reanimación, donde están los pacientes críticos postquirúrgicos, y además también hay que hablar de la anestesia fuera del quirófano: sedación en resonancias, sedación en procedimientos digestivos, sedación en procesos respiratorios, sedación en procesos de cardiología... “Esta es una especialidad que está presente en muchas áreas del hospital, y ya llevamos muchos años estándolo”, afirma la doctora.

Destaca que esta especialidad “lleva siendo una de las más importantes de los hospitales muchos años”, y aparte de contar con el área de asistencia, también dispone del área de docencia y de la de investigación, y es que “todavía queda mucho margen de mejora y seguimos mejorando” cada día.

FIGURA QUE SURGE HACE CIENTOS DE AÑOS. De hecho, echando la vista atrás y aunque los anestesiólogos existen desde “hace cientos de años”, hubo un tiempo en el que esta figura no existía. Al no existir era imposible realizar ciertas intervenciones que, por su complejidad y dolorisidad, terminaban ocasionando la muerte de los pacientes. Por suerte, “la anestesia ha evolucionado de la mano de la cirugía, antes se podían operar pocas cosas, ahora se pueden operar muchas más, y la anestesia y la cirugía han ido avanzando juntas”, apunta Varela.

Además, la jefa del servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Montecelo también explica que los avances son tales que “ya hay procedimientos que no requieren de ingreso, porque cada vez las cirugías son menos invasivas, mínimamente invasivas, y ya no precisan tanto ingreso, así que la anestesia también ha tenido que adaptarse a eso, utilizando fármacos con menor duración media, para que los pacientes se recuperen antes”.

UNA DISTINCIÓN DE IMPORTANCIA Y A SEGUIR TRABAJANDO La nominación al premio, aunque obviamente “nos hubiera gustado ganarlo”, como dice la doctora Varela, fue acogida por parte del servicio “con mucha alegría”, pero también “queriendo mejorar más”. “Lo importante siempre es intentar hacer las cosas mejor y hay que mejorar en todas las áreas”, asevera, añadiendo que también tiene especial relevancia el “hacer las cosas en equipo, coordinados”.

Después de la pandemia cualquier reconocimiento supone una mínima compensación después de tanto esfuerzo. Pero esta doctora evidencia que “la gente ha trabajado tanto y está tan cansada que ya le da una importancia relativa”. Y es que cabe recordar que esta especialidad es la que “ha colaborado con muchos servicios durante la pandemia, con importancia en el área quirúrgica y en la atención del paciente crítico”.

ESPECIALIDAD EN AUGE TRAS LA PANDEMIA. El servicio de anestesiología de la doctora Marina Varela se caracteriza por ser un servicio joven. En él hay médicos residentes y, como hospital universitario que es, alumnos de Medicina que rotan por el servicio, alrededor de unos veinte al año. Además, en la unidad de reanimación, también hacen las prácticas las alumnas de la Escuela de Enfermería de Pontevedra.

Su área de población es muy grande, pues está disponible para atender a más de 300.000 habitantes, de ahí también el mérito de intentar seguir mejorando y avanzando cada día. Desde cirugías que duran toda la mañana hasta consultas en las que se atiende a 25 pacientes por día que se van a operar próximamente, pasando por la unidad de reanimación en la que se atienden a tres o cuatro pacientes y la unidad de dolor en la que también se ven a decenas de pacientes en la mañana, a todo ello se dedican estos profesionales de primera.

Así que no es para menos que esta especialidad, desde que la doctora la terminó hace unos 25 años, haya ido creciendo en importancia y proyección. “Ahora, como ha sucedido con muchas otras, por la pandemia ha sufrido un auge y un empuje muy importante”, afirma. En Pontevedra, el servicio ya se está preparando para la llegada del nuevo hospital, del Gran Montecelo, que previsiblemente se pondrá en marcha a partir de 2023.