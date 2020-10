Inquietud en Endesa As Pontes

Contra el cielo de As Pontes se recortan las chimeneas como símbolo de pujanza industrial. Pero su futuro se avecina incierto. Endesa solicitó al Gobierno central el cierre de la térmica para el 30 de junio de 2021. Todavía hay una oportunidad para evitar esa clausura. Avanzan a buen ritmo las pruebas de biocombustibles, pero la empresa aún tendrá que decidir después si existe una viabilidad económica. De momento, ya trabaja en las previsiones de recolocación en caso de cierre. La térmica pontesa cuenta con unos 100 trabajadores en plantilla: 77 se recolocarían y para el resto habría sobre todo prejubilaciones. Y para la provincia de A Coruña sólo se ofertan nueve plazas. El resto se reparten entre Ourense, Lérida, Badajoz, Canarias, Granada, Melilla o León. La inmensa mayoría de los trabajadores, con una media de edad de entre 40 y 50 años, tendrían que salir de Galicia y dejar a sus familias.

El comité de empresa rechaza esta emigración. Y apuesta por mantener la central como una gran oportunidad para la combustión de residuos agrícolas, lodos de depuradoras y otras industrias. Su presidente, Luís Pico (CIG), admite que ve “o futuro negro a curto prazo porque non dan alternativas, as probas que se fan agora cos biocombustibles son viables pero non sabemos si será unha cortina de fume... pedimos solucións para nós e para as contratas”.

Sobre las recolocaciones, la empresa informará al personal a finales de mes sobre los destinos. “Queren recolocar a 77 da térmica e 15 do porto exterior onde se move o carbón, o proceso está en marcha e o 90% das prazas son de fóra de Galicia”, indica el presidente del comité. Luís Pico considera que “isto non é transición xusta, isto é incompatible coa conciliación familiar”. Según el secretario del órgano de representación de los trabajadores, José Seijido (CCOO), Endesa “inició el proceso de recolocaciones en febrero de 2019, pero en Compostilla, Teruel y Alcudia... y a nosotros nos metieron el 15 de enero de 2020”.

Recuerda Seijido que “durante todo el año 2019 producíamos con todos los grupos activos, además de las subcontratas y los camioneros... y de repente nos quieren recolocar”. Además, la cifra de As Pontes contrasta con los siete operarios a recolocar de Alcudia, los 10 de Compostilla o los 25 de Teruel. “Endesa no tiene soluciones para nosotros por aquí cerca, porque no se planteó el cierre hasta hace un año”, indican los trabajadores ponteses.

En cuanto a los biocombustibles, el hecho de que Endesa aún tenga que decidir posteriormente si la planta es viable económicamente supone una mayor incertidumbre. “As analíticas van ben pero falta o tema económico”, avanza Luís Pico. Las pruebas se iniciaron con una mezcla de carbón al 70 % y biocombustibles (como lodos de depuradoras o purines) al 30 %. Los porcentajes pasaron al 60 y 40 %. Y terminarán con un 50 y 50 %. Pero los trabajadores piden ir más allá. Según el presidente del comité, “pedimos que non se parase aí, que se aumentasen os biocombustibles e se baixase o carbón (mesmo ata eliminalo), pero non hai interese”.

El secretario del comité, José Seijido, añade: “¿Que si las pruebas son un trámite para Endesa? Pues podría ser, obligada por el Ministerio para la Transición Ecológica, pero nosotros vemos que son viables también económicamente porque conocemos los precios de las toneladas de residuos y supone una buena solución para la zona”. En su apuesta por transitar hacia la economía circular, la legislación de la UE pide la recogida y tratamiento selectivo de residuos orgánicos para 2023. Ahí entran lodos de depuradoras y purines. Y, según Seijido, “la incineración sería la mejor opción ambiental y económica, pero no dan cifras”. Luís Pico apunta que “tamén é unha solución laboral para a comarca”. Y coinciden en que “sería a única forma de transición xusta”.