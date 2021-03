InSight Crime revela la pérdida de poder de los narcos gallegos

··· En el informe de InSight Crime se recuerda como el capo del Cartel de Medellín, Jorge Ochoa Vázquez, y el jefe delde Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, huyeron a Es-paña por temor a ser extraditados a EEUU, pero en noviembre de 1984 ambos fueron arres- tados y enviados a la prisión de Carabanchel. Allí conocieron a Sito Miñan- co y, puede leerse en el citado trabajo, “los co-lombianos pronto se dieron cuenta de que los ga-llegos eran exactamente lo que necesitaban para expandir su negocio en Europa. Estos contrabandistas les podían proporcionar los vehículos y barcos para traer de for-ma segura cualquier cosa a lo largo de las largas y rocosas costas de Galicia”.

En la cárcel forjaron “una alianza criminal” que con el tiempo “se convertiría en el centro del tráfico de cocaína a gran escala a Europa. Además, llevó a que España se convirtiera en el principal punto de entrada de la cocaína colombiana a Europa y la base de operaciones del crimen organizado latinoamericano en ese continente”.

Esa situación se mantuvo hasta que en la primera década de este siglo se activaron los grupos antidroga de Policía Nacional y Guar- dia Civil, que junto a los Aduaneros del SVA, se convirtieron en el azote de las organizaciones gallegas. La DEA tuvo un papel muy importante ya que, consciente de lo que estaba en juego, facilitaba información de vital importancia para abortar las operaciones de los cárteles.