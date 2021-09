Interinos: solución ante la sobrecarga judicial en Galicia

La Xunta contempla flexibilizar el acceso del personal interino a los puestos de funcionariado en los cuerpos generales de la Administración de Xustiza ante la “elevada” carga laboral “agravada pola situación derivada da pandemia” que soportan estas dependencias, así como el “moi relevante número de xubilacións” entre los profesionales que sacaron antaño su plaza habiendo opositado.

Así consta en un proyecto por el que se pretende modificar la Orden del 4 de octubre de 2008, relativa a la selección y el nombramiento de estos profesionales para las ocupaciones referidas, cuyo contenido sigue sin ser definitivo hasta su futura ratificación, prevista en septiembre.

Según recoge el documento, publicado este martes en el portal de transparencia del Gobierno gallego, después de analizar el informe del Consello Xeral do Poder Xudicial y tras haber negociado las nuevas condiciones con los sindicatos, se busca flexibilizar “os requisitos específicos esixidos para o acceso ás bolsas de traballo” debido a “diversas circunstancias”.

Entre ellas, conforme profundiza este texto, estarían “o moi relevante número de xubilacións, a creación de novos órganos, ou o incremento dos plans de reforzo”, dado el excesivo trabajo provocado por el coronavirus. Todas situaciones que “aconsellan dispor dun maior número de integrantes para dar cobertura ás necesidades actuais de provisión de postos desocupados”.

Asimismo, la modificación prevé la supresión del artículo 22 de la citada legislación, que regula el cese del personal interino por falta de capacidad y rendimiento: algo bastante llamativo. Igualmente, se ha adaptado además a las “medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación” en relación a la maternidad y paternidad.

En este sentido, no se procederá a la exclusión de la bolsa cuando la persona seleccionada demuestre y ponga en conocimiento de la correspondiente jefatura territorial que su renuncia “se produce entre o quinto mes de embarazo e o período de permiso que recoñeza para estes efectos a lexislación vixente”, para mujeres gestantes, o si la misma “se produce durante o período de permiso” legal, para personas progenitoras que no son la madre biológica.

Tal como consta en el proyecto, una vez se apruebe, los cambios serán aplicables desde el día posterior a su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), pero hasta que no se convoquen nuevas ofertas seguirán manteniéndose las normas anteriores, que no tendrán carácter retroactivo.

“As persoas que soliciten a inclusión nas vixentes (bolsas) ao abeiro do previsto na disposición adicional primeira da Orde do 4 de outubro de 2018 seranlles de aplicación os requisitos e méritos establecidos na dita orde con anterioridade á presente modificación”, detalla el documento, que, remarca, “no caso do persoal seleccionado a través do Servizo Público de Emprego” también “será baremado conforme os méritos establecidos na devandita orde antes da presente modificación”.

sin cese. El sindicato CSIF, presente en la Mesa Sectorial de Xustiza, presentó ante este proyecto, aun borrador, diferentes alegaciones entre las que destacó una vinculada al artículo 22, que regula el cese del personal interino por falta de capacidad y rendimiento, y ahora busca suprimirse, considerándolo “discriminatorio, pois xa que para acadar una praza de titular hai que superar unha dura oposición para demostrar coñecementos e aptitudes para desenvolver o traballo cotián”.

“Se os interinos non acadan eses mínimos, tampouco se deberían manter nun posto de traballo que redunda nun aumento da carga, si ou si, nos seus compañeiros”.