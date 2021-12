Isla dará paso en la presidencia a Marta Ortega con Maceiras al timón de Inditex

··· En unas de las primeras declaraciones directas atribuibles a Marta Ortega, el comunicado de Inditex apuntaba que señaló que “estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo sino también

a la industria de la moda en general. He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años”.

··· Señaló la futura presidenta que “siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”.