Jornada escolar continua o partida: ¿Cuál es la mejor?

··· El presidente de Anpe, Julio Diaz, asegura que el debate de la jornada continua en los colegios “non está para abrir” en estos momentos. Argumenta que tienen consensuado un sistema de jornada que se va equilibrando según precisa el centro. “O problema que arrastramos dende hai tempo é que a Consellería de Educación condiciona as xornadas únicas en función do transporte. E as familias e profesorado cren que, especialmente no rural, favorece que a certas horas os nenos e nenas non estean no autobús”, detalla.

En referencia a la conciliación Julio Diaz considera que con la jornada continua los padres tienen opción de pasar tiempo con sus hijos/as por la tarde. “Prácticamente o 100 % dos centros con xornada única non volven ás xornadas partidas”, concluyó.