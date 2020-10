Juanatey, presidente del comité de Navantia-Ferrol: “Queremos adicarnos tamén ás novas enerxías”

Ferrol. El ingeniero industrial Emilio García Juanatey ya preside desde este miércoles el comité de empresa de Navantia-Ferrol. Sustituye a Javier Galán, que se prejubilará en enero y había dimitido por motivos personales. Y su candidatura fue presentada por CCOO, obteniendo en el pleno extraordinario del comité nueve votos a favor, 13 abstenciones y cero en contra. Juanatey aporta cambios a la trayectoria de este órgano de representación de los trabajadores por dos circunstancias: es técnico superior cuando sus antecesores eran operarios, y lleva relativamente poco tiempo en plantilla. En concreto, trabaja en Navantia desde hace cuatro años y antes estuvo otros ocho en auxiliares. Sus retos pasan por luchar por carga de trabajo inmediata para 2021, y también apostar por el mercado de las renovables.

En este último campo, el nuevo presidente del comité ferrolano contextualiza que “nesta comarca hai un gran problema de reindustrialización, relacionado coa crise do modelo enerxético”. Y recalca que “necesitamos participar nese modelo de transformación, temos recursos en As Pontes, As Somozas, NavantiaFene e a nosa área de Turbinas para entrar no mercado de construción de novos modelos de enerxía”. De este modo y para garantizar el futuro del astillero a largo plazo, se buscan garantías para “adicarnos non só á construción naval militar e mesmo civil, senón tamén á fabricación de produtos vinculados ás novas enerxías, iso é importante”.

Como 2021 se avecina en blanco para el naval ferrolano, ya que las fragatas F-110 no se iniciarán al menos hasta febrero de 2022, Juanatey también recalca la emergencia de un contrato puente. “Temos a urxencia de carga de traballo a curto prazo, as auxiliares están nunha situación crítica xa que no próximo ano e medio non hai nada que facer”, puntualiza. Para recibir futuros proyectos, el comité también reclama “a renovación do estaleiro para que sexa competitivo e garanta que logremos traballo”. En ese proceso de transformación en astillero 4.0, “deben iniciarse as obras do dique cuberto, en tempo para cando se necesite”. Y ya en el ámbito interno, se reclama una mayor dinamización de la compañía.

premio en australia Mientras tanto, Navantia Australia ha resultado ganadora en los premios Essington Lewis por el programa de mejora del diseño de las lanchas de desembarco LLC (construidas en San Fernando). La colaboración de Navantia con la Armada australiana tiene su origen en Ferrol, desde el diseño de los destructores AWD y la fabricación conjunta de los LHD, hasta los dos últimos logísticos (diseño, construcción y mantenimiento, en el último contrato de este astillero gallego). patricia hermida